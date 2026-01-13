Первая ракетка Украины торжествовала на соревнования WTA250, которое прошло в Окленде. Свитолина прошла четырех соперниц на пути к финалу, где одолела китаянку Синь Ю Ван, сообщает 24 Канал.
Как изменился рейтинг WTA?
Этот успех позволил Свитолиной подняться в рейтинге WTA. 2026 год Элина начала на 13-м месте, а успех в Окленде поднял украинку на одну строчку.
Элина обошла чешскую теннисистку Линду Носкову и закрепилась на 12-й строчке. Также улучшила свое положение и Марта Костюк, причем киевлянка совершила более эффектный прыжок.
Девушка зажгла на турнире WTA500 в Брисбене, дойдя до финала. На своем пути Костюк выбила аж трех представительниц топ-десятки мирового рейтинга.
К сожалению, трофей Марте не покорился, но выход в финал позволил ей ворваться в топ-20 рейтинга WTA. Украинка начинала год на 26-м месте и смогла улучшить свое положение на шесть ступенек.
Рейтинг WTA по состоянию на 13 января 2026 года:
- Арина Сабаленко – 10990
- Ига Швентек (Польша) – 8328
- Коко Гауфф (США) – 6423
- Аманда Анисимова (США) – 6320
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5850
- Джессика Пегула (США) – 5453
- Ясмине Паолини (Италия) – 4267
- Мирра Андреева – 4232
- Мэдисон Киз (США) – 4003
- Белинда Бенчич (Швейцария) – 3512
- Екатерина Александрова – 3375
- Элина Свитолина (Украина) – 2856
..
- 20. Марта Костюк (Украина) – 1983
- 27. Даяна Ястремская (Украина) – 1610
- 90. Александра Олейникова (Украина) – 804
- 110. Юлия Стародубцева (Украина) – 701
- 136. Дарья Снегирь (Украина) – 526
- 178. Ангелина Калинина (Украина) – 393
К слову, лидером рейтинга WTA осталась белоруска Арина Сабаленко, которая и одолела Костюк в финале в Брисбене. Также в топ-десятке Коко Гауфф смогла обойти Аманду Анисимову и вернуться в топ-тройку.
Какие последние результаты у Свитолиной и Костюк?
- Последний раз перед турниром в Окленде Элина играла в официальных матчах в сентябре прошлого года на Кубке Билли Джин Кинг. После того она сделала паузу в карьере, чтобы залечить травму.
- В течение 2025 года Свитолина провела 51 матч, выиграв 36 из них. Главным ее достижением было чемпионство на турнире WTA250 во французском Руане.
- В свою очередь Костюк вернулась в топ-20 рейтинга после долгого перерыва. За прошлый год Марта выиграла 28 из 48 матчей. Лучшими ее достижениями были четвертьфиналы в Дохе, Мадриде и Монреале, а также выход в 1/8 финала на US Open.
- Уже совсем скоро Свитолина и Костюк сыграют на Australian Open 2026. Обе наши теннисистки, а также Даяна Ястремская, будут среди сеяных.