Перша ракетка України тріумфувала на змагання WTA250, яке пройшло в Окленді. Світоліна пройшла чотирьох суперниць на шляху до фіналу, де здолала китаянку Сінь Ю Ван, повідомляє 24 Канал.
До теми Поразка дорожча за перемогу: скільки призових отримали Світоліна та Костюк
Як змінився рейтинг WTA?
Цей успіх дозволив Світоліній піднятися в рейтингу WTA. 2026 рік Еліна почала на 13-му місці, а успіх в Окленді підняв українку на одну сходинку.
Еліна обійшла чеську тенісистку Лінду Носкову та закріпилась на 12-й сходинці. Також покращила своє становище і Марта Костюк, причому киянка здійснила більш ефектний стрибок.
Дівчина запалила на турнірі WTA500 в Брісбені, дійшовши до фіналу. На своєму шляху Костюк вибила аж трьох представниць топ-десятки світового рейтингу.
На жаль, трофей Марті не підкорився, але вихід у фінал дозволив їй увірватися у топ-20 рейтингу WTA. Українка починала рік на 26-му місці і змогла покращити своє становище на шість сходинок.
Рейтинг WTA станом на 13 січня 2026 року:
- Аріна Сабаленко – 10990
- Іга Швьонтек (Польща) – 8328
- Коко Гауфф (США) – 6423
- Аманда Анісімова (США) – 6320
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 5850
- Джессіка Пегула (США) – 5453
- Ясміне Паоліні (Італія) – 4267
- Мірра Андрєєва – 4232
- Медісон Кіз (США) – 4003
- Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3512
- Катерина Александрова – 3375
- Еліна Світоліна (Україна) – 2856
…
- 20. Марта Костюк (Україна) – 1983
- 27. Даяна Ястремська (Україна) – 1610
- 90. Олександра Олійникова (Україна) – 804
- 110. Юлія Стародубцева (Україна) – 701
- 136. Дар'я Снігур (Україна) – 526
- 178. Ангеліна Калініна (Україна) – 393
До слова, лідером рейтингу WTA залишилась білоруска Аріна Сабаленко, яка і здолала Костюк у фіналі в Брісбені. Також в топ-десятці Коко Гауфф змогла обійти Аманду Анісімову та повернутися в топ-трійку.
Які останні результати у Світоліної та Костюк?
- Востаннє перед турніром у Окленді Еліна грала в офіційних матчах у вересні минулого року на Кубку Біллі Джин Кінг. Після того вона зробила паузу в кар'єрі, щоб залікувати травму.
- Протягом 2025 року Світоліна провела 51 матч, вигравши 36 з них. Головним її досягненням було чемпіонство на турнірі WTA250 у французькому Руані.
- Своєю чергою Костюк повернулась у топ-20 рейтингу після довгої перерви. За минулий рік Марта виграла 28 із 48 матчів. Найкращими її досягненнями були чвертьфінали у Досі, Мадриді та Монреалі, а також вихід в 1/8 фіналу на US Open.
- Вже зовсім скоро Світоліна та Костюк зіграють на Australian Open 2026. Обидві наші тенісистки, а також Даяна Ястремська, будуть серед сіяних.