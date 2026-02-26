Полномасштабное вторжение изменило жизнь каждого украинца – и спорт не стал исключением. Элина Свитолина эксклюзивно рассказала 24 Каналу о своей мотивации во время войны, матчах против "нейтральных" россиянок и поддержке Владислава Гераскевича.
"Спортсмены должны говорить о войне"
По словам Свитолиной, позиция украинских атлетов должна быть общей и четкой. Она убеждена, что спортсмены должны постоянно напоминать миру о том, что в Украине продолжается война и гибнут люди.
У нас сейчас спорт на много лет отброшен назад – это очень печально. Но такое впечатление, что мир не достаточно понимает это. Спортсмены – это те люди, которые могут напоминать своими результатами и своим голосом об Украине в мире,
– заявила Элина.
Элина Свитолина во время мастер-класса в Ровно /Фото 24 Канал
Матчи против россиянок
Поединки против российских теннисисток Свитолина назвала серьезным ментальным испытанием из-за постоянного давления. Однако победы над "беспрепятственными" приносят Элине особое удовольствие.
Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте,
– добавила украинская теннисистка.
Элина Свитолина во время мастер-класса в Ровно /Фото 24 Канал
"МОК смотрит на мир с закрытыми глазами"
Также Свитолина прокомментировала ситуацию с дисквалификацией Владислава Гераскевича. Элина одной из первых публично поддержала скелетониста, поблагодарив его за достоинство. В то же время добавила, что Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта.
Это ужасная история, которая случилась с ним. Как по мне, это показывает насколько МОК с закрытыми глазами смотрит на этот мир,
– заявила Элина.
Свитолина в этом сезоне
- Украинская теннисистка занимает 9 место в мировом рейтинге. На недавнем турнире WTA в Дубае Элина дошла до финала, где в двух сетах уступила американке Джессике Пегуле.
- Для украинки это был третий финал на турнире в ОАЭ: Свитолина ранее выигрывала титул в Дубае в 2017 и 2018 годах.
- Украинка дошла до полуфинала Australian Open-2026, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.