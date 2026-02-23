Элина поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. На своей странице в инстаграме теннисистка поблагодарила украинского олимпийца за достоинство и раскритиковала решение МОК.
Что сказала Элина?
Свитолина, которая неоднократно подчеркивала свою поддержку украинским спортсменам и народу, в очередной раз продемонстрировала, что для нее спортивные ценности – не только об игре на корте, но и о принципах, мораль и честь во всем мире.
Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав,
– написала Свитолина.
Спор вокруг решения МОК
Одно из ключевых событий на Олимпийских играх-2026 – дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования им спортивного шлема памяти.
Теннисистка, которая давно выступает за честность и принципы в спорте, не только выразила слова поддержки Гераскевичу, но и напомнила о важности человеческого достоинства и уважения к спортсменам из разных стран в коллективных соревнованиях.
Свитолина отметила, что наблюдать за такими событиями трудно, но важно стоять на стороне справедливости и поддерживать тех, кто оказался под давлением несправедливых решений.
Как Гераскевич критикует МОК?
- Скелетонист раскритиковал президента МОК Кирсти Ковентри за ее поведение после его дисквалификации с Олимпийских игр.
- Владислав публично выражал несогласие с политикой Международного олимпийского комитета еще задолго до своей дисквалификации: как пишет Reuters, он резко осудил политику допуска "нейтральных" атлетов из России и Беларуси, многие из которых оказались сторонниками войны.
- Гераскевич назвал "персонажами, которые беспокоятся только о своих должностях" членов МОК от Украины Сергей Бубку и Валерия Борзова, которые не сделали ничего, чтобы в ситуации со "шлемом памяти" защитить интересы Украины и спортсмена.