Шведская биатлонистка резко высказалась о руководстве Международного олимпийского комитета. Спортсменка фактически обвинила олимпийских боссов в том, что они обогащаются на труде атлетов, не обеспечивая им должной защиты, пишет Expressen.
Что сказала Эберг?
В интервью шведскому изданию Эберг не подбирала слов. По ее словам, система олимпийского движения все больше напоминает модель, в которой спортсмены являются лишь инструментом для получения прибыли и телевизионных контрактов.
Я еду на Олимпиаду, по сути, как главная звезда, и все же есть риск, что я потеряю там деньги. Я не заработаю ни одного цента, если у меня не будет отличного контракта со спонсорами. Олимпийские игры были предназначены лишь для любителей, но это менталитет каменного века. Теперь мы приезжаем сюда, и нас эксплуатируют. Без нас, спортсменов, не было бы Олимпийских игр. Но хотя это моя работа, я не получаю от нее никакой прибыли, – заявила Эльвира.
Скандальный контекст: двойные стандарты и украинский фактор
Заявление Эберг прозвучало на фоне волны критики МОК из-за решения по украинским спортсменам. В частности, ранее резонанс вызвала ситуация со скелетонистом Владислав Гераскевич, которому запретили использовать символику чествования памяти погибших атлетов на Олимпийских играх.
Критики считают, что комитет демонстрирует избирательность: строго реагирует на одни проявления позиции, но закрывает глаза на другие. Именно это, по словам Эберг, и подрывает доверие к олимпийскому движению.
Какие основные достижения Эльвиры Эберг?
- Биатлонистка является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете в составе сборной Швеции.
- На Играх в Китае в активе Эльвиры также две серебряные награды – в спринте и гонке преследования.
- С Олимпийских игр-2026 Эльвира Эберг возвращается с одной серебряной наградой, которую шведки завоевали в женской эстафете. Лучшее личное достижение на этих соревнованиях – 6 место в масс-старте.