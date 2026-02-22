Шведська біатлоністка різко висловилася про керівництво Міжнародного олімпійського комітету. Спортсменка фактично звинуватила олімпійських босів у тому, що вони збагачуються на праці атлетів, не забезпечуючи їм належного захисту, пише Expressen.

Що сказала Еберг?

В інтерв'ю шведському виданню Еберг не добирала слів. За її словами, система олімпійського руху дедалі більше нагадує модель, в якій спортсмени є лише інструментом для отримання прибутків і телевізійних контрактів.

Я їду на Олімпіаду, по суті, як головна зірка, і все ж є ризик, що я втрачу там гроші. Я не зароблю жодного центу, якщо у мене не буде відмінного контракту зі спонсорами. Олімпійські ігри були призначені лише для любителів, але це менталітет кам'яного віку. Тепер ми приїжджаємо сюди, і нас експлуатують. Без нас, спортсменів, не було б Олімпійських ігор. Але хоча це моя робота, я не отримую від неї жодного прибутку, – заявила Ельвіра.

Скандальний контекст: подвійні стандарти та український фактор

Заява Еберг пролунала на тлі хвилі критики МОК через рішення щодо українських спортсменів. Зокрема, раніше резонанс викликала ситуація зі скелетоністом Владислав Гераскевич, якому заборонили використовувати символіку вшанування пам’яті загиблих атлетів на Олімпійських іграх.

Критики вважають, що комітет демонструє вибірковість: суворо реагує на одні прояви позиції, але закриває очі на інші. Саме це, за словами Еберг, і підриває довіру до олімпійського руху.

Які основні досягнення Ельвіри Еберг?