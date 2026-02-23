Еліна підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича. На своїй сторінці в інстаграмі тенісистка подякувала українському олімпійцю за гідність та розкритикувала рішення МОК.
Що сказала Еліна?
Світоліна, яка неодноразово підкреслювала свою підтримку українським спортсменам і народу, вкотре продемонструвала, що для неї спортивні цінності – не лише про гру на корті, але й про принципи, мораль та честь у всьому світі.
Міжнародний олімпійський комітет вписав себе в історію ганьби світового спорту. Дякую за гідність, Владиславе,
– написала Світоліна.
Суперечка навколо рішення МОК
Одна з ключових подій на Олімпійських іграх-2026 – дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича через використання ним спортивного шолома пам’яті.
Тенісистка, яка давно виступає за чесність і принципи у спорті, не лише висловила слова підтримки Гераскевичу, а й нагадала про важливість людської гідності та поваги до спортсменів з різних країн у колективних змаганнях.
Світоліна зазначила, що спостерігати за такими подіями важко, але важливо стояти на боці справедливості та підтримувати тих, хто опинився під тиском несправедливих рішень.
Як Гераскевич критикує МОК?
- Скелетоніст розкритикував президентку МОК Кірсті Ковентрі за її поведінку після його дискваліфікації з Олімпійських ігор.
- Владислав публічно висловлював незгоду з політикою Міжнародного олімпійського комітету ще задовго до своєї дискваліфікації: як пише Reuters, він різко засудив політику допуску "нейтральних" атлетів з Росії і Білорусі, багато з яких виявилися прихильниками війни.
- Гераскевич назвав "персонажами, які турбуються тільки про свої посади" членів МОК від України Сергій Бубку і Валерія Борзова, які не зробили нічого, щоб у ситуації з "шоломом пам'яті" захистити інтереси України та спортсмена.