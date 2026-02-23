Еліна підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича. На своїй сторінці в інстаграмі тенісистка подякувала українському олімпійцю за гідність та розкритикувала рішення МОК.

Що сказала Еліна?

Світоліна, яка неодноразово підкреслювала свою підтримку українським спортсменам і народу, вкотре продемонструвала, що для неї спортивні цінності – не лише про гру на корті, але й про принципи, мораль та честь у всьому світі.

Міжнародний олімпійський комітет вписав себе в історію ганьби світового спорту. Дякую за гідність, Владиславе,
– написала Світоліна.

Суперечка навколо рішення МОК

Одна з ключових подій на Олімпійських іграх-2026 – дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича через використання ним спортивного шолома пам’яті.

Тенісистка, яка давно виступає за чесність і принципи у спорті, не лише висловила слова підтримки Гераскевичу, а й нагадала про важливість людської гідності та поваги до спортсменів з різних країн у колективних змаганнях.

Світоліна зазначила, що спостерігати за такими подіями важко, але важливо стояти на боці справедливості та підтримувати тих, хто опинився під тиском несправедливих рішень.

Як Гераскевич критикує МОК?

  • Скелетоніст розкритикував президентку МОК Кірсті Ковентрі за її поведінку після його дискваліфікації з Олімпійських ігор.
  • Владислав публічно висловлював незгоду з політикою Міжнародного олімпійського комітету ще задовго до своєї дискваліфікації: як пише Reuters, він різко засудив політику допуску "нейтральних" атлетів з Росії і Білорусі, багато з яких виявилися прихильниками війни.
  • Гераскевич назвав "персонажами, які турбуються тільки про свої посади" членів МОК від України Сергій Бубку і Валерія Борзова, які не зробили нічого, щоб у ситуації з "шоломом пам'яті" захистити інтереси України та спортсмена.