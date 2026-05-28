Александра, которая идет в мировом рейтинге 65-й, встречалась с 83-й в мировой классификации австралийкой Кимберли Биррел. О результате их матча сообщает 24 Канал.

Как сложился матч Олейникова – Биррел?

Соперницы встретились впервые на профессиональном пути друг друга.

Старт матча остался за украинкой, которая быстро повела со счетом 4:1. Хотя соперница и сумела несколько сократить отставание в определенный момент, но первый сет остался за Александрой – 6:3.

В следующей партии австралийка начала играть немного активнее, но в то же время сумела минимизировать количество ошибок – 0:6.

В начале третьей партии Биррел продолжила играть в активный теннис, но Олейникова сумела сдержать ее натиск и прервать серию из проигранных геймов. Решающее преимущество было добыто лишь на тайбрейке третьего сета – 7:6 Олейникова.

Теннис. Женщины

"Ролан Гаррос". Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Кимберли Биррел (Австралия) – 2:1 (6:3, 0:6, 7:6)

Важно! После победы нашей землячки был зафиксирован исторический для Украины результат – первый выход в третий круг одиночного женского разряда Открытого чемпионата Франции сразу четырех представительниц государства.

В третьем круге Александра сыграет против победительницы матча между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Маккартни Кесселер. Поединок Олейниковой состоится в субботу, 30 мая.

Что дальше для украинок на "Ролан Гаррос-2026"?

Кроме Александры, в стадию 1/16 финала, или третьего круга, пробилось трио из украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева. Все они выйдут на корт в пятницу, 29 мая.

Свитолина сыграет против немки Тамары Корпач, Костюк – со швейцаркой Викторией Голубич, а Юлия Стародубцева померится силами с китаянкой Сию Ван. Все соперницы наших спортсменок не входят в число 32 сеяных на турнире.

Ранее лишь однажды трое украинок пробивались в 1/16 финала соревнований. Это было в прошлом году, когда Элина Свитолина добралась до четвертьфинала, а Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина уступили в третьем круге. Теперь рекорд был побит.