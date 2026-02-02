Олейникова на соревнованиях WTA250 в румынском городе Клуж-Напока сыграет с венгеркой Анной Бондарь. Как пишет Большой теннис Украины, предматчевых фото и финального рукопожатия на корте не будет.

Смотрите также Семья сбежала из Украины из-за Януковича, а отец ушел на фронт: кто такая теннисистка Олейникова

Почему Олейникова проигнорирует соперницу?

По словам Александры, она откажется от поздравления венгерки, потому что та в 2022 году участвовала в турнире "Трофей Северной Пальмиры", который проходил на деньги российского Газпрома, чтобы продемонстрировать пренебрежение к международным санкциям против РФ.

Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию это то же, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же самое зло – только 80 лет спустя,

– заявила Олейникова.

Теннисистка назвала это вопросом "гуманности, человечности и базовых ценностей". Мировое сообщество не должно закрывать глаза на подобные случаи, а болельщики не могут о таком забывать.

Олейникова предположила, что Анна Бондарь могла допустить ошибку – но тогда она должна публично это признать, извиниться перед украинским народом и четко и прямо осудить российскую агрессию и преступника Путина. Только тогда Александра выразила готовность пожать венгерке руку.

Что Александра Олейникова делает в поддержку Украины?