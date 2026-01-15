Осенью 2025 года муж Элины Свитолиной анонсировал свое завершение карьеры после сезона-2026. Французский теннисист накануне сыграл свой последний турнир в Окленде, после чего рассказал, чем будет заниматься после того, как зачехлит ракетку, вспомнив и о жене, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASB Classic.

Что сказал Монфис о своих планах?

Он объяснил, почему принял решение закончить профессиональные выступления. По словам спортсмена, тело уже начало посылать ему сигналы, поэтому решил вовремя уйти из тенниса, когда тот еще приносит ему удовольствие.

Я был очень уставший и даже немного травмировал ноги. С того момента я почувствовал, что, возможно, пришло время завершать, ведь если ты не способен удерживать такой уровень на одном, двух, трех или четырех турнирах подряд, это что-то значит. Я чувствовал, что нахожусь на грани,

– сказал француз.

Гаэль заявил, что в целом планирует принять участие в около 12 турнирах в течение года. Он хочет поехать в Южную Америку после Australian Open, а дальше сыграть обязательно на Roland Garros, а также по возможности на американской серии: Индиан-Уэллс, Miami Open и US Open.

Отдельно француз рассказал, что будет делать после завершения карьеры. У него уже есть свои планы, в частности, на нем будет больше домашних заданий, пока Свитолина будет оставаться в Туре.

Я буду работать в финансовой сфере. Моя жена продолжит играть в теннис. Я буду дома с дочкой. Думаю, я не буду путешествовать много, поэтому у меня будет пауза от тенниса,

– заявил Монфис.

Отметим, что накануне в Окленде соревновалась и Элина. Она стала победительницей турнира, благодаря чему поднялась в пятерку самых титулованных теннисисток мира, которые все еще продолжают активные выступления.

Что известно о теннисном наследии Гаэля Монфиса?

39-летний француз за свою карьеру провел 35 финалов на уровне Тура. Он выиграл 13 титулов – АТР 500 (3) и ATP 250 (10).

Гаэль является двукратным четвертьфиналистом Олимпийских игр. Самой высокой позицией в мировом рейтинге была шестая строчка (в ноябре 2016 года). Сейчас он 110-й.

Монфис является самым старшим победителем матча на "Мастерсах" в истории. Также он самый возрастной победитель турнира уровня ATP в XXI веке.

Напомним, что со Свитолиной французский теннисист состоит в браке с 2021 года. У пары есть дочь Скай.