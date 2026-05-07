Украинская теннисистка Александра Олейникова в инстаграме обвинила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в давлении. Она утверждает, что организация пытается скрыть использование россиянами пропагандистской символики.
Что сказала Олейникова о россиянах?
По словам спортсменки, современные декорации Москвы к 9 мая, копирующие советскую эпоху, стали частью машины убийств. Олейникова отметила, что российская символика, которая сейчас используется для поддержки войны, в современном контексте является эквивалентом нацистской свастики.
Она не имеет другого смысла, кроме поддержки убийств, изнасилований, ограблений, похищения детей и кровавой диктатуры
– заявила теннисистка.
Она также напомнила, что эти символы официально запрещены во многих странах Европы и были под особым запретом на мемориальных мероприятиях в Берлине.
Теннисистка убеждена, что публичная поддержка режима России ее атлетами непосредственно влияет на жестокость оккупантов.
Какой-то российский человек считает нормальным обстреливать жилой дом "Шахедом", потому что известные теннисисты показали ему, что это приемлемо. И это просто факт,
– написала Олейникова.
Она призналась, что вынужденная цензура и постоянное давление со стороны теннисных структур стали одними из факторов ее тяжелого психологического состояния.
Заявление Александры Олейниковой / Фото скриншот инстаграм-сторис теннисистки
Какова реакция организации на слова Олейниковой?
Олейникова указала на то, что российские теннисисты, в частности Полина Кудерметова (которая с 2025 года является представителем Узбекистана) и Карен Хачанов, открыто используют эту символику. Однако попытки украинки привлечь к этому внимание на турнирах в Анталии и Чарльстоне натолкнулись на жесткое сопротивление руководства турнира.
По ее словам, WTA полностью приняло сторону Кудерметовой, оказывая на украинку серьезное психологическое давление. Спортсменку вызывали на закрытые встречи с требованиями не упоминать имя россиянки.
Таким образом Ассоциация пыталась заставить Олейникову молчать о фактах поддержки путинского режима российских теннисистов, фактически игнорируя ее статус жертвы агрессии ради сохранения удобного нарратива о том, что россияне якобы "просто играют в теннис".
Кто такая Александра Олейникова?
- Александра долгое время выступала за Хорватию, однако в 2021 году официально восстановила украинское гражданство.
- В январе 2026 года она ярко дебютировала на турнирах Grand Slam: на Australian Open в напряженном матче уступила действующей чемпионке Мэдисон Киз со счетом 6:7, 1:6.
В то же время спортсменка известна своей активной патриотической позицией. Каждую пресс-конференцию, включительно с выступлениями на Australian Open, она использует, чтобы напомнить миру о войне в Украине и призвать к поддержке ВСУ. Сейчас ее отец находится на фронте, защищая страну.