Содержание заявления получил журналист Бен Ротенберг. Он опубликовал текст на собственном сайте benrothenberg.com, рядом с интервью украинской теннисистки.

Что написали в WTA и почему там оправдываются?

Согласно заявлению теннисной ассоциации, там считают, что "все спортсменки WTA имеют право высказываться".

Также в тексте говорится о том, что они общаются с игроками, чтобы в теннисном туре оставалась уважительная атмосфера. Нашлось место и для слов о российской агрессии против Украины.

WTA признает, что война в Украине, которая продолжается, имеет глубокое и очень личное влияние на многих наших спортсменок. Мы однозначно осуждаем войну России против Украины и последовательно поддерживаем украинских игроков с начала конфликта",

– говорится в коммюнике.

В то же время Александра Олейникова, рассказала, что теннисные чиновники оказывают на нее давление с целью помешать говорить об использовании российскими "нейтральными" спортсменами военной символики страны-агрессора.

В феврале о "беспрепятственных" говорила Элина Свитолина. У комментарии для 24 Канала первая ракетка Украины отметила, что для нее это большая мотивация, но также и моральное давление.

В интервью с Беном Ротенбергом Александра рассказала о попытках манипуляций со стороны WTA.

Что еще рассказала Олейникова?

По словам украинки, она получила штраф, но это были значительно меньшие деньги, чем те, о которых ранее говорили чиновники. Такую санкцию WTA применил к пятой ракетке Украины по итогам турнира в Чарльстоне, когда вычислила средства из ее призовых.

Наша землячка остановилась там на стадии первого круга и по информации сайта WTA заработала 8100 долларов до уплаты налогов. Поэтому штраф был значительно меньше, чем те суммы которыми ей ранее угрожали.

