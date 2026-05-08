Содержание заявления получил журналист Бен Ротенберг. Он опубликовал текст на собственном сайте benrothenberg.com, рядом с интервью украинской теннисистки.
Что написали в WTA и почему там оправдываются?
Согласно заявлению теннисной ассоциации, там считают, что "все спортсменки WTA имеют право высказываться".
Также в тексте говорится о том, что они общаются с игроками, чтобы в теннисном туре оставалась уважительная атмосфера. Нашлось место и для слов о российской агрессии против Украины.
WTA признает, что война в Украине, которая продолжается, имеет глубокое и очень личное влияние на многих наших спортсменок. Мы однозначно осуждаем войну России против Украины и последовательно поддерживаем украинских игроков с начала конфликта",
– говорится в коммюнике.
В то же время Александра Олейникова, рассказала, что теннисные чиновники оказывают на нее давление с целью помешать говорить об использовании российскими "нейтральными" спортсменами военной символики страны-агрессора.
В феврале о "беспрепятственных" говорила Элина Свитолина. У комментарии для 24 Канала первая ракетка Украины отметила, что для нее это большая мотивация, но также и моральное давление.
В интервью с Беном Ротенбергом Александра рассказала о попытках манипуляций со стороны WTA.
Что еще рассказала Олейникова?
По словам украинки, она получила штраф, но это были значительно меньшие деньги, чем те, о которых ранее говорили чиновники. Такую санкцию WTA применил к пятой ракетке Украины по итогам турнира в Чарльстоне, когда вычислила средства из ее призовых.
Наша землячка остановилась там на стадии первого круга и по информации сайта WTA заработала 8100 долларов до уплаты налогов. Поэтому штраф был значительно меньше, чем те суммы которыми ей ранее угрожали.
Что еще происходит в карьере Александры Олейниковой?
- Представительница Украины выступает на турнире WTA 1000 в итальянском Риме. Она уже одержала две победы – над хорваткой Марцинко и датчанкой Таусон.
- Далее на 68-м в мировом рейтинге Олейникову ожидает матч против 13 сеяной чешки Линды Носковой. Это будет первая очная встреча спортсменок. Игра состоится 9 мая.
- Линда Носкова в последнее время неудачно играет против наших теннисисток. Во время апрельского турнира в немецком Штутгарте она уступила Элине Свитолиной 0:2 (6:7, 5:7), а неделю назад в Мадриде проиграла Марте Костюк – 0:2 (6:7, 0:6).