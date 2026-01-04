Речь идет в первую очередь о Галатасарае. Турецкий гранд хочет усилить позицию левого защитника, поэтому обратило внимание на Виталия Миколенко, пишет 24 Канал со ссылкой на Kazananaliz.

К теме Гранд европейского футбола планирует подписать лидера сборной Украины

Что известно об интересе к Миколенко?

Турецкий клуб усмотрел в Миколенко солидное усиление фланга защиты. По информации издания, Галатасарай уже даже начал переговоры с Виталием.

Отметим, что Галатасарай после 17-ти матчей идет лидером в турецком первенстве, набрав 42 балла. Уже в воскресенье, 5 января, Галатасарай сыграет в полуфинале Суперкубка Турции против Трабзонспора (старт в 19:30 по киевскому времени).

К слову, также 26-летним защитником сборной Украины интересуются английский Фулхэм и итальянский Милан. Ранее была информация об интересе со стороны другого английского клуба Борнмута.

Что известно о выступлениях Миколенко за Эвертон?

Миколенко выступает за "ирисок" с 2022 года.

С момента перехода Виталий суммарно провел за Эвертон 140 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами (данные Transfermarkt). Это наибольшее количество проведенных игр в карьере украинского защитника за одну команду.

В текущем сезоне 2025 – 2026 Миколенко принял участие в 18-ти поединках. Результативными действиями не запомнился.

Хочет ли Миколенко остаться в Эвертоне?

Контракт Миколенко с Эвертоном подходит к своему концу. Виталию осталось доиграть до конца этого сезона.

В интервью Виктору Вацку футболист сборной Украины рассказывал, что хочет продолжить свои выступления за ливерпульский клуб. Миколенко признался, что переговоров о возможном продлении контракта с руководством "ирисок" у него еще не было.

"Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное. Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за Эвертон", – говорил Миколенко.