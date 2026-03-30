Наставник национальной команды пришел на пресс-конференцию перед товарищеским поединком против Албании с Виталием Миколенко. После неудачного результата в предыдущей встрече атмосфера в лагере сборной остается напряженной, передает 24 Канал.

Смотрите также Ребров передумал и хочет остаться в сборной – заговорили о новом контракте

Что сказал Ребров?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признал, что неудача в матче против Швеции болезненно ударила по команде и до сих пор ощущается в тренировочном процессе.

По словам наставника, результат нельзя просто стереть из памяти:

Я думаю, к сожалению, эту игру забыть нельзя вообще. Она сидит в игроках: я вижу по тренировочному процессу, я вижу сейчас на подготовке,

– отметил тренер.

Ребров также объяснил, что команда будет играть иначе уже в следующем поединке, а изменения в составе являются неизбежными:

Изменения будут обязательно, и те игроки, которые приехали, молодые игроки, они получают свое время и шанс.

"Это очень мощная сборная": почему Украина уступила

Тренер подчеркнул, что даже без нескольких ключевых футболистов Швеция оставалась чрезвычайно сильным соперником, ведь большинство ее игроков выступают в ведущих чемпионатах Европы.

Я считаю, что мы играли против сильной сборной. Даже несмотря на то, что в сборной Швеции не было несколько ведущих игроков, они могут заменить их ... Это очень мощная сборная,

– отметил тренер.

Ребров добавил, что ранние пропущенные мячи в обоих таймах существенно повлияли на ход игры:

Очень тяжело играть, когда ты пропускаешь в самом начале встречи. И первого тайма, и второго,

– добавил Сергей Ребров.

Разговоры об отставке и реакция команды

После матча появились вопросы относительно будущего Реброва во главе сборной. Сам тренер заявил, что планирует обсудить ситуацию с руководством Украинской ассоциации футбола, но заверил, что решения будут приниматься в интересах команды.

Мне надо встретиться после матча с президентом УАФ и решить все. Поверьте, мы решим и все будет сделано как можно лучше для нашей команды и для нашей страны,

– сообщил Ребров.

При этом наставник подчеркнул, что ответственность за результат лежит не только на тренерском штабе, а на всей команде:

Я никогда не отделяю тренера от команды и команду от тренеров. Мы играем вместе, – подытожил наставник сборной Украины.

Что сказал Миколенко?

Защитник сборной Виталий Миколенко подтвердил, что после поражения команда провела откровенный разговор в раздевалке и решила сосредоточиться на следующей игре.

Первый день был тяжелый для всех ... Затем собрались с командой, переговорили, что у нас есть еще один матч и мы должны выходить, биться за эту страну,

– отметил Миколенко.

Футболист подчеркнул, что даже несмотря на статус товарищеского поединка, игроки должны доказывать свое право выступать за национальную команду.

Напомним, товарищеский матч Украина – Албания состоится во вторник, 31 марта, в 21:45.