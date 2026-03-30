Контракт главного тренера национальной команды действует до завершения текущего отборочного цикла. В то же время в Украинской ассоциации футбола уже рассматривают возможность пролонгации сотрудничества с наставником, пишет телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Смотрите также Отставка Сергея Реброва из сборной Украины: все, что известно

Ребров хочет остаться?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов обсуждать условия продления контракта с УАФ

Его ближайшее окружение довело эту позицию до членов Исполкома. Наверняка, на этот шаг главного тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству Реброва после окончания нынешнего контракта с УАФ. Как одна из версий,

Что известно о возможной отставке Реброва?

Сергей Ребров не выполнил задачу вывести сборную Украины на чемпионат мира-2026. Его соглашение заканчивается через два месяца.

После поражения от Швеции наставник проигнорировал вопрос о возможной отставке, добавив, что впереди сборную ждет еще один матч – товарищеская игра с Албанией.

Тренер провел 33 матча во главе сборной, из которых 15 выиграл, 8 сыграл в ничью и 10 проиграл. Ребров зарабатывает около 1,5 миллиона евро в год.

Кого рассматривают как возможную замену?