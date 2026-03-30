Контракт главного тренера национальной команды действует до завершения текущего отборочного цикла. В то же время в Украинской ассоциации футбола уже рассматривают возможность пролонгации сотрудничества с наставником, пишет телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
Ребров хочет остаться?
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готов обсуждать условия продления контракта с УАФ
Его ближайшее окружение довело эту позицию до членов Исполкома. Наверняка, на этот шаг главного тренера могло натолкнуть отсутствие реальных клубных предложений по трудоустройству Реброва после окончания нынешнего контракта с УАФ. Как одна из версий,
– сообщают источники.
Что известно о возможной отставке Реброва?
Сергей Ребров не выполнил задачу вывести сборную Украины на чемпионат мира-2026. Его соглашение заканчивается через два месяца.
После поражения от Швеции наставник проигнорировал вопрос о возможной отставке, добавив, что впереди сборную ждет еще один матч – товарищеская игра с Албанией.
Тренер провел 33 матча во главе сборной, из которых 15 выиграл, 8 сыграл в ничью и 10 проиграл. Ребров зарабатывает около 1,5 миллиона евро в год.
Кого рассматривают как возможную замену?
- Среди возможных кандидатов на должность главного тренера сборной Украины называли Унаи Мельгосу и Руслана Ротаня. Первый сейчас работает с молодежкой, а второй тренирует Полесье.
- Легенда Динамо и экстренер сборной Йожеф Сабо считает, что следующим тренером главной команды страны должен быть украинец, а не иностранец. В то же время специалист не стал критиковать Сергея Реброва после провального матча со Швецией.