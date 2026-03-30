Контракт головного тренера національної команди діє до завершення поточного відбіркового циклу. Водночас в Українській асоціації футболу вже розглядають можливість пролонгації співпраці з наставником, пише телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

Дивіться також Відставка Сергія Реброва зі збірної України: усе, що відомо

Ребров хоче залишитись?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий обговорювати умови продовження контракту з УАФ.

Його найближче оточення довело цю позицію до членів Виконкому. Напевно, на цей крок головного тренера могла наштовхнути відсутність реальних клубних пропозицій щодо працевлаштування Реброва після закінчення нинішнього контракту з УАФ. Як одна із версій,

– повідомляють джерела.

Що відомо про можливу відставку Реброва?

Сергій Ребров не виконав завдання вивести збірну України на чемпіонат світу-2026. Його угода закінчується через два місяці.

Після поразки від Швеції наставник проігнорував питання про можливу відставку, додавши, що попереду на збірну чекає ще один матч – товариська гра з Албанією.

Тренер провів 33 матчі на чолі збірної, з яких 15 виграв, 8 зіграв у нічию та 10 програв. Ребров заробляє близько 1,5 мільйона євро на рік.

Кого розглядають як можливу заміну?