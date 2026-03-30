Контракт головного тренера національної команди діє до завершення поточного відбіркового циклу. Водночас в Українській асоціації футболу вже розглядають можливість пролонгації співпраці з наставником, пише телеграм-канал "Динамо Київ Inside".
Ребров хоче залишитись?
Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий обговорювати умови продовження контракту з УАФ.
Його найближче оточення довело цю позицію до членів Виконкому. Напевно, на цей крок головного тренера могла наштовхнути відсутність реальних клубних пропозицій щодо працевлаштування Реброва після закінчення нинішнього контракту з УАФ. Як одна із версій,
– повідомляють джерела.
Що відомо про можливу відставку Реброва?
Сергій Ребров не виконав завдання вивести збірну України на чемпіонат світу-2026. Його угода закінчується через два місяці.
Після поразки від Швеції наставник проігнорував питання про можливу відставку, додавши, що попереду на збірну чекає ще один матч – товариська гра з Албанією.
Тренер провів 33 матчі на чолі збірної, з яких 15 виграв, 8 зіграв у нічию та 10 програв. Ребров заробляє близько 1,5 мільйона євро на рік.
Кого розглядають як можливу заміну?
- Серед можливих кандидатів на посаду головного тренера збірної України називали Унаї Мельгосу та Руслана Ротаня. Перший зараз працює з молодіжкою, а другий тренує Полісся.
- Легенда Динамо та екстренер збірної Йожеф Сабо вважає, що наступним тренером головної команди країни має бути українець, а не іноземець. Водночас фахівець не став критикувати Сергія Реброва після провального матчу зі Швецією.