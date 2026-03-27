За інформацією Sport.ua, товариський матч проти Албанії 31 березня буде останнім для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Тренер не планує продовжувати контракт з УАФ.
Що відомо про майбутнє Реброва у збірній?
Причина можливої відставки провал у плей‑оф відбору до чемпіонату світу 2026 року, де "синьо‑жовті" програли збірній Швеції з рахунком 1:3 та не змогли пробитися до фінального турніру.
У зв'язку з цим УАФ уже розглядає потенційних наступників. Серед головних кандидатів – двоє тренерів:
Унаї Мельгоса – нинішній наставник молодіжної збірної України (U‑21), який працював зі збірними юнацького рівня та був частиною тренерського штабу Реброва.
Руслан Ротань – досвідчений український фахівець, який тренував олімпійську збірну України (U‑23) та зараз працює в клубі Полісся.
Що казав Ребров та Шевченко про можливу відставку?
Шевченко зазначив, що після товариського матчу з Албанією команда проведе детальний аналіз відбіркового циклу, після чого ухвалять рішення про подальші кадрові кроки.
Сам Ребров підтвердив, що його контракт із збірною діє ще два місяці, і наразі пропозицій щодо продовження угоди він не отримав.
Як прокоментував матч проти Швеції Йожеф Сабо?
Екстренер збірної України розкритикував гру національної команди у матчі проти Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.
За його словами, українські футболісти виглядали розгубленими, не демонстрували командної гри та поступилися супернику як тактично, так і в боротьбі.
Сабо звернув увагу на слабкий рівень деяких гравців, зокрема оборонця Забарного, і зазначив, що швидкий гол шведів став ключовим моментом поразки.
Попри критику, він не закликав до відставки головного тренера Сергія Реброва, наголосивши, що це рішення має ухвалювати керівництво українського футболу.