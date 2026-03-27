По информации Sport.ua, товарищеский матч против Албании 31 марта будет последним для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Тренер не планирует продлевать контракт с УАФ.
Что известно о будущем Реброва в сборной?
Причина возможной отставки провал в плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года, где "сине-желтые" проиграли сборной Швеции со счетом 1:3 и не смогли пробиться в финальный турнир.
В связи с этим УАФ уже рассматривает потенциальных преемников. Среди главных кандидатов – двое тренеров:
Унаи Мельгоса – нынешний наставник молодежной сборной Украины (U-21), который работал со сборными юношеского уровня и был частью тренерского штаба Реброва.
Руслан Ротань – опытный украинский специалист, который тренировал олимпийскую сборную Украины (U-23) и сейчас работает в клубе Полесье.
Что говорил Ребров и Шевченко о возможной отставке?
Шевченко отметил, что после товарищеского матча с Албанией команда проведет детальный анализ проведет детальный анализ отборочного цикла, после чего примут решение о дальнейших кадровых шагах.
Сам Ребров подтвердил, что его контракт со сборной действует еще два месяца, и пока предложений о продлении соглашения он не получил.
Как прокомментировал матч против Швеции Йожеф Сабо?
Экс-тренер сборной Украины раскритиковал игру национальной команды в матче против Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
По его словам, украинские футболисты выглядели растерянными, не демонстрировали командной игры и уступили сопернику как тактически, так и в борьбе.
Сабо обратил внимание на слабый уровень некоторых игроков, в частности защитника Забарного, и отметил, что быстрый гол шведов стал ключевым моментом поражения.
Несмотря на критику, он не призвал к отставке главного тренера Сергея Реброва, подчеркнув, что это решение должно принимать руководство украинского футбола.