По информации Sport.ua, товарищеский матч против Албании 31 марта будет последним для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Тренер не планирует продлевать контракт с УАФ.

Смотрите также "Заканчивай эту работу и иди на другую": как разносят Реброва после провала сборной Украины

Что известно о будущем Реброва в сборной?

Причина возможной отставки провал в плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года, где "сине-желтые" проиграли сборной Швеции со счетом 1:3 и не смогли пробиться в финальный турнир.

В связи с этим УАФ уже рассматривает потенциальных преемников. Среди главных кандидатов – двое тренеров:

Унаи Мельгоса – нынешний наставник молодежной сборной Украины (U-21), который работал со сборными юношеского уровня и был частью тренерского штаба Реброва.

Руслан Ротань – опытный украинский специалист, который тренировал олимпийскую сборную Украины (U-23) и сейчас работает в клубе Полесье.

Что говорил Ребров и Шевченко о возможной отставке?

Шевченко отметил, что после товарищеского матча с Албанией команда проведет детальный анализ проведет детальный анализ отборочного цикла, после чего примут решение о дальнейших кадровых шагах.

Сам Ребров подтвердил, что его контракт со сборной действует еще два месяца, и пока предложений о продлении соглашения он не получил.

Как прокомментировал матч против Швеции Йожеф Сабо?