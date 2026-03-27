Кроме болельщиков и фанатов, свои мысли о Реброве высказали и известные футбольные личности. О том, кто и что сказал, расскажет 24 Канал.
Кто высказался относительно Реброва?
- Олег Федорчук
Бывший игрок высказался в интервью сайту Meta.ua о работе Реброва на посту главного тренера национальной сборной Украины. По его словам, концепция наставника не дала результата и вряд ли даст в будущем.
За три года работы мы так и не увидели ничего конкретного в исполнении нашей национальной команды. Особенно грустно вспоминать ключевые поединки, которые проводились бездарно,
– отметил Федорчук.
Он отметил, что тренер сборной – это прежде всего мотиватор и психолог, а не "конструктор комбинаций".
Даже учитывая, что руководство федерации всегда шло навстречу в переносе матчей внутреннего чемпионата, это не давало результата. У меня сложилось впечатление, что Ребров не считал выход на чемпионат мира целью своей жизни. Это был промежуточный этап его тренерской карьеры,
– добавил он.
Федорчук сравнил работу украинской и шведской команд.
Посмотрите, как шведы бились за каждый мяч, как была выстроена игра. Это свидетельствует, что тренер сделал большой объем работы для выполнения задачи хотя бы в этом поединке,
– сказал бывший футболист.
- Йожеф Сабо
Легендарный футболист и бывший тренер киевского Динамо в интервью порталу sport-express.ua эмоционально отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции.
Он раскритиковал Реброва и его команду за подготовку к ключевому поединку, отметив, что украинские футболисты играли "каждый сам по себе" и не выполняли стратегических задач против звездного шведского форварда Виктора Дьокереша.
Сабо отметил, что команда имела все необходимые ресурсы и потенциал, но тренеры не смогли должным образом проанализировать соперника и организовать игру защиты. Он прямо спросил: "Неужели наши тренеры такие тупые?".
Михаил Кополовец
По словам Кополовца, когда нет результатов, тренер должен сам принять решение и покинуть должность, сохраняя собственное достоинство.
Заканчивай эту работу и иди на другую,
– подчеркнул он.
Ребров является квалифицированным специалистом и всегда сможет найти работу в клубном футболе, сказал бывший игрок Карпат в комментарии "Трибуне".
Кополовец также добавил, что продолжение работы без результатов приносит только унижение и критику от журналистов. По его мнению, для солидного тренера важно сохранить лицо и не терпеть неудачи, особенно когда контракт подходит к завершению.
Бывший футболист отметил, что последние провалы на чемпионате Европы и в квалификации к чемпионату мира создают ситуацию, когда дальнейшее пребывание Реброва в должности выглядит неуместным.
Николай Тищенко
Народный депутат Украины в своем телеграм-канале выступил в поддержку Реброва, отметив, что поражения – это часть учебного процесса в футболе, а такие уроки закаляют характер игроков.
Тищенко подчеркнул, что даже в неудачных матчах важно поддерживать команду.
Стоит добавить! Что Сергей Ребров является кумом Николая Тищенко.
Что сказал Шевченко и Ребров о будущем в сборной?
- Шевченко заявил, что после товарищеского матча с Албанией будет проведен полный анализ отборочного цикла, и на основе этого примут решение относительно будущего Реброва.
Сам тренер отметил, что его контракт со сборной заканчивается через два месяца, и пока он не получал предложений о продлении соглашения. Окончательное решение о дальнейшей работе будет принято летом.