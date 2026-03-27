Кроме болельщиков и фанатов, свои мысли о Реброве высказали и известные футбольные личности. О том, кто и что сказал, расскажет 24 Канал.

Кто высказался относительно Реброва?

Олег Федорчук

Бывший игрок высказался в интервью сайту Meta.ua о работе Реброва на посту главного тренера национальной сборной Украины. По его словам, концепция наставника не дала результата и вряд ли даст в будущем.

За три года работы мы так и не увидели ничего конкретного в исполнении нашей национальной команды. Особенно грустно вспоминать ключевые поединки, которые проводились бездарно,

– отметил Федорчук.

Он отметил, что тренер сборной – это прежде всего мотиватор и психолог, а не "конструктор комбинаций".

Даже учитывая, что руководство федерации всегда шло навстречу в переносе матчей внутреннего чемпионата, это не давало результата. У меня сложилось впечатление, что Ребров не считал выход на чемпионат мира целью своей жизни. Это был промежуточный этап его тренерской карьеры,

– добавил он.

Федорчук сравнил работу украинской и шведской команд.

Посмотрите, как шведы бились за каждый мяч, как была выстроена игра. Это свидетельствует, что тренер сделал большой объем работы для выполнения задачи хотя бы в этом поединке,

– сказал бывший футболист.

Йожеф Сабо

Легендарный футболист и бывший тренер киевского Динамо в интервью порталу sport-express.ua эмоционально отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции.

Он раскритиковал Реброва и его команду за подготовку к ключевому поединку, отметив, что украинские футболисты играли "каждый сам по себе" и не выполняли стратегических задач против звездного шведского форварда Виктора Дьокереша.

Сабо отметил, что команда имела все необходимые ресурсы и потенциал, но тренеры не смогли должным образом проанализировать соперника и организовать игру защиты. Он прямо спросил: "Неужели наши тренеры такие тупые?".

Михаил Кополовец

По словам Кополовца, когда нет результатов, тренер должен сам принять решение и покинуть должность, сохраняя собственное достоинство.

Заканчивай эту работу и иди на другую,

– подчеркнул он.

Ребров является квалифицированным специалистом и всегда сможет найти работу в клубном футболе, сказал бывший игрок Карпат в комментарии "Трибуне".

Кополовец также добавил, что продолжение работы без результатов приносит только унижение и критику от журналистов. По его мнению, для солидного тренера важно сохранить лицо и не терпеть неудачи, особенно когда контракт подходит к завершению.

Бывший футболист отметил, что последние провалы на чемпионате Европы и в квалификации к чемпионату мира создают ситуацию, когда дальнейшее пребывание Реброва в должности выглядит неуместным.

Николай Тищенко

Народный депутат Украины в своем телеграм-канале выступил в поддержку Реброва, отметив, что поражения – это часть учебного процесса в футболе, а такие уроки закаляют характер игроков.

Тищенко подчеркнул, что даже в неудачных матчах важно поддерживать команду.

Стоит добавить! Что Сергей Ребров является кумом Николая Тищенко.

