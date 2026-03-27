Однако, к сожалению, сборная Украины потерпела поражение со счетом 1:3, и теперь ее ожидает только товарищеская встреча с Албанией. После матча со Швецией сеть заполонили мемы, эмоции и бурные обсуждения среди украинских болельщиков. Какие именно реакции вызвала эта игра у фанатов, рассказывает 24 Канал.
Какие реакции были после матча Украина – Швеция?
Конечно, преобладали негативные эмоции и разочарование. Реакцию вызвало буквально все: и сама игра, и даже послематчевые комментарии игроков.
Лишь слова Виталия Миколенко вызвали хоть немного позитива – болельщики отметили искренность и откровенность в его высказываниях, за что ему выражали благодарность.
Он также был признан "Львом матча" по версии болельщиков – наградой, которую получает игрок, набравший наибольшее количество голосов среди фанатов.
Свои мысли высказывали люди из разных сфер: как те, кто непосредственно связан с футболом, так и обычные болельщики, которые просто стремились к победе Украины. Среди них – блогеры, спортивные журналисты, стримеры и многие другие.
Кроме простых эмоций и шуток, которые, видимо, помогают украинцам держаться, звучала и конструктивная, аргументированная критика.
Но среди всех социальных сетей больше всего отличался Threads – именно там лента буквально взорвалась обсуждениями о сборной, и, пожалуй, именно там собрались самые горячие эмоции болельщиков.
Были даже те, кто сами порадовались, что не поехали на матч – среди них журналисты и фотографы.
Реакции на матч Украина – Швеция не заставили себя ждать. Юмор присутствовал, критика тоже – но она оставалась конструктивной, опираясь на факты, а не на эмоции.
Что дальше для сборной Украины?
- Сборная Украины начала 2026 год матчем против Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира, но проиграла 1:3. Гол престижа забил дебютант Матвей Пономаренко, а героем встречи стал шведский игрок Виктор Дьокереш.
Из-за поражения путь на чемпионат мира-2026 для Украины завершен, и около полугода команда будет без официальных матчей. Однако уже 31 марта "сине-желтые" проведут товарищеский матч против Албании. Игра состоится в 21:45 по киевскому времени в Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия".
Следующие планы команды включают спарринги летом и старт в Лиге наций 2026 – 2027 осенью, где Украина будет играть в дивизионе В против Венгрии, Северной Ирландии и Грузии.