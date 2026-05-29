Совместная работа менеджмента и тренерского штаба "сине-желтых" часто сопровождалась серьезными коммуникационными трудностями. Экс-руководитель сборной поделился собственным опытом, который раскрывает внутреннюю кухню главной команды страны с неожиданной стороны, передает ютуб-канал "Футбол 24".

Что сказал Гливинский о Реброве?

Александр Гливинский признался, что период работы под руководством Сергея Реброва оказался для него наименее комфортным среди всех наставников главной команды. По его словам, экс-главный тренер является крайне закрытым человеком, что негативно влияло на атмосферу внутри коллектива и непосредственно на рабочие процессы.

Он закрытый человек, и я считаю, что он не уважает людей, с которыми работает – у меня сложилось такое впечатление. И относительно работы со штабом. То есть я считаю, что это недостаток уважения к другим людям и такая закрытость. Ведь в своей работе я на самом деле не увидел, что он ее понимает, уважает или вообще считает нужной,

– отметил бывший прессаташе национальной команды.

Гливинский подчеркнул, что специалист вообще не демонстрировал понимание важности и ценности работы пресс-секретаря, из-за чего работники чувствовали себя "ненужными винтиками" в футбольном механизме.

Критика тренеров

Экс-прессаташе сборной также раскритиковал общий подход многих отечественных наставников, которые считают, что знают все на свете и пытаются перехитрить общество через недомолвки. По мнению журналиста, попытка скрыть правду от болельщиков и медиа на самом деле является банальной ложью, которая всегда чувствуется аудиторией.

Гливинский привел в пример выдающихся современных тренеров вроде Хосепа Гвардиолы, а также легендарного Валерия Лобановского. Он отметил, что умение открыто общаться, формулировать мысли и объяснять свои решения является обязательным элементом развития любого топ-наставника, ведь футбол не ограничивается только сухим результатом на табло.

Напомним, в апреле 2026 года Сергей Ребров прекратил сотрудничество с национальной сборной Украины после невыхода на чемпионат мира. Интерес к тренеру проявляют несколько иностранных клубов, в частности Слован из Братиславы.