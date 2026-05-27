Бывшие партнеры по легендарному тандему нападающих Динамо длительное время сотрудничали уже как руководитель ассоциации и главный тренер национальной команды. После того как Сергей Ребров покинул пост наставника сборной Украины, в прессе ходили слухи о возможном конфликте между футбольными функционерами, передает 24 Канал.

Какие отношения у Шевченко и Реброва?

Андрей Шевченко категорически опроверг информацию о том, что прекращение сотрудничества в сборной негативно повлияло на его личное общение с бывшим тренером. По словам главы УАФ, между ними не возникло никаких недоразумений или скрытых конфликтов.

Нет, у нас ровные отношения, как всегда. Мы профессионально понимаем, поэтому все нормально. Мы поговорили и поняли, что лучше, чтобы на данный момент две стороны разошлись, потому что это будет лучше для украинского футбола,

– рассказал Шевченко в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".

Почему Ребров покинул сборную Украины?

Экс-наставник национальной команды не выполнил задачу выхода сборной Украины на чемпионат мира-2026. Ребров подвергся жесткой критике со стороны болельщиков и экспертов. Однако в одиночку не стал покидать свою должность после провального плей-офф.

Стоит напомнить, что этот тандем начал совместную работу в УАФ после того, как Андрей Шевченко возглавил ассоциацию. Сергей Ребров на посту главного тренера национальной сборной стал ключевой фигурой в вертикали сборных, которую выстраивал президент. В течение этого периода руководство ассоциации и тренерский штаб работали в тесной связке, реформируя систему подготовки футболистов и координируя работу команд всех возрастных категорий.