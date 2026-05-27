Колишні партнери по легендарному тандему нападників Динамо тривалий час співпрацювали вже як керівник асоціації та головний тренер національної команди. Після того як Сергій Ребров залишив посаду наставника збірної України, у пресі ширилися чутки про можливий конфлікт між футбольними функціонерами, передає 24 Канал.

Які стосунки у Шевченка та Реброва?

Андрій Шевченко категорично спростував інформацію про те, що припинення співпраці у збірній негативно вплинуло на його особисте спілкування з колишнім тренером. За словами очільника УАФ, між ними не виникло жодних непорозумінь чи прихованих конфліктів.

Ні, у нас рівні стосунки, як завжди. Ми професійно розуміємо, тому все нормально. Ми поговорили і зрозуміли, що краще, щоб на цей момент дві сторони розійшлися, бо це буде краще для українського футболу,

– розповів Шевченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир".

Чому Ребров залишив збірну України?

Екснаставник національної команди не виконав завдання виходу збірної України на чемпіонат світу-2026. Ребров піддався жорсткій критиці з боку вболівальників та експертів. Однак самотужки не став покидати свою посаду після провального плей-оф.

Варто нагадати, що цей тандем розпочав спільну роботу в УАФ після того, як Андрій Шевченко очолив асоціацію. Сергій Ребров на посаді головного тренера національної збірної став ключовою фігурою у вертикалі збірних, яку вибудовував президент. Протягом цього періоду керівництво асоціації та тренерський штаб працювали у тісній зв'язці, реформуючи систему підготовки футболістів та координуючи роботу команд усіх вікових категорій.