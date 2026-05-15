В українському футбольному та політичному просторі спалахнув новий серйозний скандал, у центрі якого опинився екснаставник національної команди. Вчинок легендарного "динамівця" змусив суспільство по-новому поглянути на його зв'язки та репутацію, передає 24 Канал.

Чому критикують Реброва?

Культовий у минулому форвард вирішив особисто фінансово допомогти фігуранту гучної кримінальної справи Андрію Єрмаку. Останнього підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка "Династія" під Києвом.

Сергій Ребров уніс заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, щоб звільнити з-під варти колишнього керівника Офісу президента, якого підозрюють у масштабних зловживаннях.

Така щедрість тренера збірної викликала шквал жорсткої критики в мережі. Українці не стримують емоцій у коментарях, згадуючи Реброву його минулі невдачі з національною командою та висловлювання.

Як "розносять" Сергія Реброва у соцмережах?

Українські вболівальники, журналісти та блогери "пройшлися" по екстренеру збірної у тредсі та телеграмі, пояснивши особливу приязнь Реброва до Єрмака.

Суспільство обурилося проявом сумнівної "пацанської солідарності", яка більше нагадує сюжети російських кримінальних серіалів 2000-х років, аніж поведінку європейського професіонала.

Найкраща ілюстрація, що інституту репутації в Україні не існує. Людині нас*ати не лише на підозри щодо Єрмака, а й на те, що подумають про нього. Головне – допомогти дружбану. Так буває, коли ростеш на "Бригаді" і "Бумері", але не читаєш книжки,

– написали у телеграмі KDK.

Згадали і за так звану ворожку Андрія Єрмака "Вероніку Феншуй", яка допомагала колишньому очільнику Офісу президента. У листуванні з чиновником вона розповідала, що йому слід робити, як триматися, і подумати про свій добробут.

То чи це правда, що гадалка Вероніка Феншуй казала кого брати у збірну? Бо результати команди кажуть самі за себе,

– жартує alavrus у тредсі.

Окремим приводом для люті став той факт, що мільйонні суми витрачаються на порятунок підозрюваних у корупції, тоді як уся країна щодня збирає по гривні на потреби Збройних Сил України.

Наразі сам Сергій Ребров ніяк не прокоментував свої мотиви та бурхливу реакцію вболівальників.

Дружба Реброва та Єрмака

Ребров, який покинув крісло головного тренера збірної України у квітні, неодноразово говорив про те, що давно знає Андрія Єрмака, ще до того, як другий почав працювати в Офісі Президента. Спеціаліст називав посадовця порядною людиною та розповідав, що вони доволі часто спілкуються.

Раніше Сергій Ребров в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" відкрито заявляв, що Андрій Єрмак був одним із ключових людей, які сприяли його поверненню в Україну на посаду головного тренера національної команди.

Окрім того, Ребров та Єрмак мають спільного кума – скандального депутата Миколу Тищенка.