У Мюнхені триває третій день змагань чемпіонату Європи з тхеквондо у федерації WT, яка входить до "олімпійської родини". Росіяни там не виступають, хоч спочатку значились у списках учасників. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що не дозволило росіянам виступити у Німеччині?

Наприкінці січня федерація WTF поновила росіян у повноцінному статусі, що дало їм змогу стати учасниками чемпіонату Європи. Однак, у плани втрутились інші обставини – німецьке консульство не видало візи

Навіть якщо сьогодні спортсмени, які виступають 14 травня, суто гіпотетично отримали б паспорти з візами, то треба було б терміново купувати квитки та погоджувати з організаторами можливість проходити зважування в день виступу. Але я не знаю, наскільки це реально. І в нинішній ситуації чемпіонат Європи точно пройде без російських спортсменів, – скаржився тхеквондист Владислав Ларін.

Зазначимо, що чемпіонат Європи небезуспішно проходить для української збірної. Спочатку "срібло" до свого активу записав Володимир Бистров, який виступив у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Пізніше аналогічну нагороду у ваговій категорії до 80 кілограмів здобув Кирило Гурнов. Про це повідомили у Федерації тхеквондо України.

Коли ще на російських спортсменів накладали візові обмеження?

Випадок у тхеквондо не є новим. Нагадаємо, що торік у грудні росіяни пропустили чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, який у себе приймав польський Люблін. Тоді пропагандистські ЗМІ запевняли, що це не через відсутність віз, а "політична позиція".

Щоправда, уже у квітні видання Polskie Radio 24 сповістило, що спортсменів з Росії не пустять у країну також у 2027-му. Тоді Польща прийматиме континентальну першість зі стрибків у воду.

