В Мюнхене продолжается третий день соревнований чемпионата Европы по тхэквондо в федерации WT, которая входит в "олимпийскую семью". Россияне там не выступают, хотя изначально значились в списках участников. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что не позволило россиянам выступить в Германии?

В конце января федерация WTF восстановила россиян в полноценном статусе, что позволило им стать участниками чемпионата Европы. Однако, в планы вмешались другие обстоятельства – немецкое консульство не выдало визы

Даже если сегодня спортсмены, выступающие 14 мая, чисто гипотетически получили бы паспорта с визами, то надо было бы срочно покупать билеты и согласовывать с организаторами возможность проходить взвешивание в день выступления. Но я не знаю, насколько это реально. И в нынешней ситуации чемпионат Европы точно пройдет без российских спортсменов, – жаловался тхэквондист Владислав Ларин.

Отметим, что чемпионат Европы небезуспешно проходит для украинской сборной. Сначала "серебро" в свой актив записал Владимир Быстров, выступивший в весовой категории до 68 килограммов.

Позже аналогичную награду в весовой категории до 80 килограммов получил Кирилл Гурнов. Об этом сообщили в Федерации тхэквондо Украины.

Когда еще на российских спортсменов накладывали визовые ограничения?

Случай в тхэквондо не является новым. Напомним, что в прошлом году в декабре россияне пропустили чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который у себя принимал польский Люблин. Тогда пропагандистские СМИ уверяли, что это не из-за отсутствия виз, а "политическая позиция".

Правда, уже в апреле издание уже в апреле Polskie Radio 24 сообщило, что спортсменов из России не пустят в страну также в 2027-м. Тогда Польша будет принимать континентальное первенство по прыжкам в воду.

