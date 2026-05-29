Спільна робота менеджменту та тренерського штабу "синьо-жовтих" часто супроводжувалася серйозними комунікаційними труднощами. Ексречник збірної поділився власним досвідом, який розкриває внутрішню кухню головної команди країни з несподіваного боку, передає ютуб-канал "Футбол 24".

Що сказав Гливинський про Реброва?

Олександр Гливинський зізнався, що період роботи під керівництвом Сергія Реброва виявився для нього найменш комфортним серед усіх наставників головної команди. За його словами, ексголовний тренер є вкрай закритою людиною, що негативно впливало на атмосферу всередині колективу та безпосередньо на робочі процеси.

Він закрита людина, і я вважаю, що він не поважає людей, з якими працює – у мене склалося таке враження. І щодо роботи зі штабом. Тобто я вважаю, що це брак поваги до інших людей і така закритість. Адже у своїй роботі я насправді не побачив, що він її розуміє, поважає чи взагалі вважає потрібною,

– зазначив колишній пресаташе національної команди.

Гливинський підкреслив, що фахівець взагалі не демонстрував розуміння важливості та цінності роботи прессекретаря, через що працівники почувалися "непотрібними гвинтиками" у футбольному механізмі.

Критика тренерів

Експресаташе збірної також розкритикував загальний підхід багатьох вітчизняних наставників, які вважають, що знають усе на світі й намагаються перехитрити суспільство через недомовки. На думку журналіста, спроба приховати правду від вболівальників та медіа насправді є банальною брехнею, яка завжди відчувається аудиторією.

Гливинський навів як приклад видатних сучасних тренерів на кшталт Хосепа Гвардіоли, а також легендарного Валерія Лобановського. Він зазначив, що вміння відкрито спілкуватися, формулювати думки та пояснювати свої рішення є обов'язковим елементом розвитку будь-якого топнаставника, адже футбол не обмежується лише сухим результатом на табло.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Сергій Ребров припинив співпрацю з національною збірною Україною після невиходу на чемпіонат світу. Інтерес до тренера проявляють кілька іноземних клубів, зокрема Слован з Братислави.