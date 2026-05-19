Відомий фахівець вважає, що проживання Сергія Реброва в Іспанії під час його каденції у національній команді не можна назвати припустимим. Про це Олег Федорчук сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

За що критикують Реброва?

Після призначення італійського фахівця на посаду головного тренера збірної України стало відомо, що він планує проживати у Львові. На думку, колишнього тренера сімферопольської Таврії Олега Федорчука – так і має бути.

Експерт пригадав, що попередник Мальдери Ребров постійним місцем проживання вибрав Іспанію, а також висловився про рішення італійця жити у Львові.

Коли прочитав про це – зловив себе на думці, що це більше "камінь в город" Реброва, ніж реальний позитив. А як може бути інакше? Я взагалі не розумію, як можна працювати в країні в стані війни, а жити в Іспанії. Не збагну також чому журналісти не порушували це питання,

– сказав Федорчук.

Спікер додав, що рішення Реброва викликало у нього подив. Фахівець зазначив, що рішення, яке ухвалив новий тренер збірної України – повинно бути нормою у наш час.

За каденції Реброва, і не тільки, це вразило найбільше. Це не по-людськи. Те, що новий тренер житиме в Україні – добре, але не плюс. Це абсолют,

– доповнив Федорчук.

Зазначимо, що Андреа Мальдера очолив збірну України у понеділок, 18 травня. Його контракт розраховано на два роки, пише офіційний сайт УАФ.

Що про призначення італійця говорили інші фахівці?

Легендарний тренер Йожеф Сабо заявив, що він не схвалює такий вибір керівництва Української асоціації футболу. У коментарі для 24 Каналу він заявив, що причиною призначення стали дружні стосунки італійського тренера з президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов навпаки вважає Андреа Мальдеру вдалою кандидатурою для "синьо-жовтих". Це до офіційного призначення нового керманича національної команди ексфутболіст, у коментарі для 24 Каналу, називав його найкращим варіантом з усіх доступних.

