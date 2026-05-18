Новий наставник збірної України Андреа Мальдера одразу дав зрозуміти: його робота не обмежиться матчами та зборами. Перший в історії іноземний головний тренер "синьо-жовтих" вирішив жити в Україні під час своєї каденції, обравши Львів як новий дім, повідомляє "Трибуна".

Що заявив Мальдера?

За словами італійця, рішення оселитися саме у Львові було особистим і ухваленим після консультацій з УАФ. Мальдера наголосив, що в нинішніх умовах хоче бути максимально залученим до життя країни та допомагати не лише як футбольний спеціаліст. Разом із ним до України переїдуть дружина та домашній улюбленець.

Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми всіляко оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. І це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Але наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ,

– додав італієць.

Такий крок уже викликав резонанс серед уболівальників, адже новий коуч фактично демонструє повне занурення в український контекст, а не дистанційну модель роботи, яка часто практикується у збірних.

Нагадаємо, попереднику Мальдері Сергію Реброву дорікали через його перебування в Іспанії.

Історичне призначення після провалу у відборі на ЧС-2026

55-річний Мальдера став першим іноземцем на чолі національної команди України після відходу Сергія Реброва. Контракт із фахівцем підписано на два роки з можливістю продовження.

Раніше він уже працював у штабі Андрія Шевченка, а також здобув досвід у Мілані, Брайтоні та Марселі.

До тренерського штабу нового наставника "синьо-жовтих" увійшли Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Що про Мальдеру кажуть українські фахівці?