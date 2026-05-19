Известный специалист считает, что проживание Сергея Реброва в Испании во время его каденции в национальной команде нельзя назвать допустимым. Об этом Олег Федорчук сказал в интервью 24 Каналу.

К теме Мальдера – в сложном положении, – интервью Федорчука о новом тренере сборной Украины

За что критикуют Реброва?

После назначения итальянского специалиста на должность главного тренера сборной Украины стало известно, что он планирует проживать во Львове. По мнению, бывшего тренера симферопольской Таврии Олега Федорчука – так и должно быть.

Эксперт припомнил, что предшественник Мальдеры Ребров постоянным местом жительства выбрал Испанию, а также высказался о решении итальянца жить во Львове.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Когда прочитал об этом – поймал себя на мысли, что это больше "камень в огород" Реброва, чем реальный позитив. А как может быть иначе? Я вообще не понимаю, как можно работать в стране в состоянии войны, а жить в Испании. Не пойму также почему журналисты не поднимали этот вопрос,

– сказал Федорчук.

Спикер добавил, что решение Реброва вызвало у него недоумение. Специалист отметил, что решение, которое принял новый тренер сборной Украины – должно быть нормой в наше время.

При каденции Реброва, и не только, это поразило больше всего. Это не по-человечески. То, что новый тренер будет жить в Украине – хорошо, но не плюс. Это абсолют,

– дополнил Федорчук.

Отметим, что Андреа Мальдера возглавил сборную Украины в понедельник, 18 мая. Его контракт рассчитан на два года, пишет официальный сайт УАФ.

Что о назначении итальянца говорили другие специалисты?

Легендарный тренер Йожеф Сабо заявил, что он не одобряет такой выбор руководства Украинской ассоциации футбола. В комментарии для 24 Канала он заявил, что причиной назначения стали дружеские отношения итальянского тренера с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Бывший защитник сборной Украины Сергей Кривцов наоборот считает Андреа Мальдеру удачной кандидатурой для "сине-желтых". Это до официального назначения нового рулевого национальной команды экс-футболист, в комментарии для 24 Канала, называл его лучшим вариантом из всех доступных.

Что дальше для сборной Украины?