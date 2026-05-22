После ухода из сборной Украины имя Реброва регулярно фигурирует в слухах вокруг иностранных клубов. Теперь украинский тренер может получить шанс поработать с командой, которая стабильно выступает в еврокубках и будет играть в квалификации Лиги чемпионов, сообщает сайт Слована.

Что известно об интересе Слована к Реброву?

Генеральный директор Слована Иван Кмотрик-младший подтвердил, что клуб активно ищет нового наставника и уже сформировал список претендентов.

Среди них оказался и Сергей Ребров. Функционер не скрывал симпатии к украинцу и назвал его "очень интересным именем", подчеркнув, что Ребров добивался успеха практически везде, где работал.

Также в шортлисте фигурируют Игорь Бищан, Яя Туре, Валерьян Исмаэль и Робби Кин. В клубе отметили, что окончательное решение хотят принять до конца мая, хотя готовы взять несколько дополнительных дней для переговоров.

Для Реброва это может стать первым клубным вызовом после завершения работы со сборной Украины. Весной специалист покинул национальную команду, однако продолжил сотрудничество с УАФ как вице-президент организации.

Чем Слован может заинтересовать украинского тренера?

Слован Братислава является абсолютным грандом словацкого футбола и постоянным участником еврокубков. Команда выиграла чемпионат Словакии и уже готовится к новому походу в Лигу чемпионов.

Для Реброва это знакомый формат работы. Украинец уже достигал успехов в европейских чемпионатах с Ференцварошем и Динамо Киев, где регулярно боролся за титулы и выводил команды в еврокубки.

Отдельно важным фактором может стать и присутствие украинский в составе словацкого клуба. За Слован выступают Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич, что потенциально упростило бы адаптацию тренера и его штаба.

Кроме того, словацкий чемпионат значительно спокойнее в медийном плане, чем работа со сборной Украины, где на Реброва постоянно давили результаты отбора на ЧМ-2026 и кадровые проблемы команды.

У Реброва уже были другие варианты в Европе

Интерес со стороны Слован Братислава – далеко не первый сигнал относительно будущего украинского тренера. Ранее, по информации sport.ua, кандидатуру Реброва рассматривал и греческий Панатинаикос.

Также была информация об интересе клубов с Ближнего Востока, где украинцу якобы были готовы предложить контракт с зарплатой в несколько миллионов евро в год.

Сам Ребров пока официально не комментировал возможное место работы в будущем, зато попал в очередной скандал из-за внесения залога в размере 30 миллионов гривен за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в коррупции.