Окрім вболівальників і фанатів, свої думки про Реброва висловили й відомі футбольні особистості. Про те, хто і що сказав, розповість 24 Канал.

Хто висловився стосовно Реброва?

Олег Федорчук

Колишній гравець висловився в інтерв'ю сайту Meta.ua про роботу Реброва на посаді головного тренера національної збірної України. За його словами, концепція наставника не дала результату і навряд чи дасть у майбутньому.

За три роки роботи ми так і не побачили нічого конкретного у виконанні нашої національної команди. Особливо сумно згадувати ключові поєдинки, які проводилися бездарно,

– зазначив Федорчук.

Він наголосив, що тренер збірної – це насамперед мотиватор і психолог, а не "конструктор комбінацій".

Навіть враховуючи, що керівництво федерації завжди йшло назустріч у перенесенні матчів внутрішнього чемпіонату, це не давало результату. У мене склалося враження, що Ребров не вважав вихід на чемпіонат світу метою свого життя. Це був проміжний етап його тренерської кар'єри,

– додав він.

Федорчук порівняв роботу української та шведської команд.

Подивіться, як шведи билися за кожен м'яч, як була вибудована гра. Це свідчить, що тренер зробив великий обсяг роботи для виконання завдання хоча б у цьому поєдинку,

– сказав колишній футболіст.

Йожеф Сабо

Легендарний футболіст і колишній тренер київського Динамо в інтерв'ю порталу sport-express.ua емоційно відреагував на поразку збірної України від Швеції.

Він розкритикував Реброва та його команду за підготовку до ключового поєдинку, зазначивши, що українські футболісти грали "кожен сам по собі" і не виконували стратегічних завдань проти зіркового шведського форварда Віктора Дьокереша.

Сабо наголосив, що команда мала всі необхідні ресурси та потенціал, але тренери не змогли належно проаналізувати суперника та організувати гру захисту. Він прямо запитав: "Невже наші тренери такі тупі?".

Михайло Кополовець

За словами Кополовця, коли немає результатів, тренер повинен сам прийняти рішення і залишити посаду, зберігаючи власну гідність.

Закінчуй цю роботу і йди на іншу,

– підкреслив він.

Ребров є кваліфікованим спеціалістом і завжди зможе знайти роботу у клубному футболі, сказав колишній гравець Карпат у коментарі "Трибуні".

Кополовець також додав, що продовження роботи без результатів приносить лише приниження та критику від журналістів. На його думку, для солідного тренера важливо зберегти лице і не терпіти невдачі, особливо коли контракт підходить до завершення.

Колишній футболіст наголосив, що останні провали на чемпіонаті Європи та в кваліфікації до чемпіонату світу створюють ситуацію, коли подальше перебування Реброва на посаді виглядає недоречним.

Микола Тищенко

Народний депутат України у своєму телеграм-каналі виступив на підтримку Реброва, наголосивши, що поразки – це частина навчального процесу у футболі, а такі уроки загартовують характер гравців.

Тищенко підкреслив, що навіть у невдалих матчах важливо підтримувати команду.

Варто додати! Що Сергій Ребров є кумом Миколи Тищенка.

