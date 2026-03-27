На сайте УАФ опубликовали заявление Шевченко. После этого стало понятно, чего ожидать сборной Украины.

Что сказал Андрей Шевченко после матча Украина – Швеция?

Бывший главный тренер сборной Украины поблагодарил болельщиков за поддержку команды, отметив, что результат последних матчей оставляет желать лучшего.

Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа,

– отметил он.

После товарищеской игры команда проведет детальный анализ отборочного цикла.

После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной,

– заявил Шевченко.

Что сказал Ребров о своей отставке?

После поражения Украины от сборной Швеции многие болельщики спрашивали, уйдет ли главный тренер в отставку. Сам тренер в послематчевом комментарии говорил осторожно, объясняя результат ошибками команды и похвалой сопернику.

Ребров извинился перед фанатами за поражение и поблагодарил игроков за их работу на поле.

Относительно своего будущего, тренер сообщил, что впереди еще товарищеский матч с Албанией, а его контракт со сборной заканчивается через два месяца. Пока предложений о продлении соглашения от УАФ он не получал, поэтому окончательное решение о будущем будет принято летом.

Как прокомментировал матч Украина – Швеция Йожеф Сабо?

Легенда Динамо в комментарии порталу sport-express.ua резко раскритиковал тренерский штаб сборной Украины во главе с Ребровым после поражения от Швеции в полуфинале плей-офф чемпионата мира-2026.

По словам Сабо, украинская команда выглядела разрозненной, игроки действовали индивидуально, а тренеры не уделили достаточного внимания анализу соперника, в частности звездного форварда Виктора Дёкереша из лондонского Арсенала.

Сабо выразил разочарование подготовкой к матчу и поставил под сомнение профессионализм тренеров, спросив: "Неужели наши тренеры такие тупые?".

Как прошел матч Украина – Швеция?