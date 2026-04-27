Бывший наставник сборной Украины продолжает активно работать вне футбольного поля. Теперь его опыт и международные связи решили использовать на государственном уровне, передает 24 Канал.

Смотрите также Совсем другой Шевченко: что говорил будущий обладатель "Золотого мяча" после аварии на ЧАЭС

Какую роль получил Шевченко?

Андрей Шевченко находится в команде Офиса Президента. Информацию обо всех советниках Зеленского обнародовал "Движение Честно" на своей странице в фейсбуке. Основной задачей легендарного футболиста является развитие спортивной дипломатии и продвижение интересов Украины на международной арене.



Все советники Владимира Зеленского/ Фото Движение ЧЕСТНО

По информации DW, глава УАФ находится на этой должности с сентября 2023-го. За год до того по приглашению Зеленского Шевченко стал первым амбассадором государственной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Ожидается, что Шевченко будет помогать налаживать контакты с мировыми спортивными организациями, а также участвовать в гуманитарных и социальных инициативах. Благодаря авторитету в Европе он может стать важным коммуникатором для Украины.

Почему это важно для Украины?

Назначение Шевченко является частью более широкой стратегии привлечения известных фигур к международной поддержке страны. Его имя хорошо известно в футбольном мире, в частности после выступлений за Милан и получения "Золотого мяча" в 2004 году.

Такое сотрудничество может усилить информационное присутствие Украины в мире и способствовать новым партнерствам. Особенно это актуально в условиях, когда страна продолжает бороться за поддержку на международной арене.

