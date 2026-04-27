Колишній наставник збірної України продовжує активно працювати поза футбольним полем. Тепер його досвід і міжнародні зв'язки вирішили використати на державному рівні, передає 24 Канал.

Яку роль отримав Шевченко?

Андрій Шевченко перебуває у команді Офіса Президента. Інформацію про усіх радників Зеленського оприлюднив "Рух Чесно" на своїй сторінці у фейсбуці. Основним завданням легендарного футболіста є розвиток спортивної дипломатії та просування інтересів України на міжнародній арені.



Усі радники Володимира Зеленського/ Фото Рух ЧЕСНО

За інформацією DW, очільник УАФ перебуває на цій посаді з вересня 2023-го. За рік до того на запрошення Зеленського Шевченко став першим амбасадором державної фандрейзингової платформи UNITED24.

Очікується, що Шевченко допомагатиме налагоджувати контакти зі світовими спортивними організаціями, а також братиме участь у гуманітарних і соціальних ініціативах. Завдяки авторитету в Європі він може стати важливим комунікатором для України.

Чому це важливо для України?

Призначення Шевченка є частиною ширшої стратегії залучення відомих постатей до міжнародної підтримки країни. Його ім'я добре відоме у футбольному світі, зокрема після виступів за Мілан та здобуття "Золотого м'яча" у 2004 році.

Така співпраця може посилити інформаційну присутність України у світі та сприяти новим партнерствам. Особливо це актуально в умовах, коли країна продовжує боротися за підтримку на міжнародній арені.

Робота Шевченка в УАФ