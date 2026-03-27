Согласно обновленным данным портала Transfermarkt, украинский защитник, выступающий за ПСЖ, потерял в стоимости 5 миллионов евро. Теперь его трансферная цена составляет 45 миллионов евро вместо предыдущих 50.

Смотрите также "Спасибо людям, которые досмотрели это позорище": как в сборной Украины реагируют на поражение от Швеции

Как прошел матч против Швеции для Забарного?

Перед решающим матчем Забарный на пресс-конференции от УАФ подчеркнул ответственность и важность игры для команды, призывая подходить к поединку с холодной головой и максимальным фокусом. Он отмечал, что соперник имеет сильных бомбардиров, но сборная Украины должна сыграть сплоченно и дисциплинированно.

В Валенсии сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и не смогла пробиться в финальный раунд плей-офф чемпионата мира 2026. Защитник отыграл всю игру в центре обороны, будучи одним из основных защитников сборной и выполняя роль капитана.

После игры он отметил в комментарии MEGOGO, что команде не хватило некоторых составляющих, но он сохраняет уверенность в игроках и их потенциале двигаться вперед.

В то же время в соцсетях и в комментариях болельщиков и экспертов звучали критические замечания по игре обороны, в частности относительно действий Забарного. Некоторые считают, что украинские защитники не всегда уверенно реагировали на атаки шведов и теряли инициативу в важные моменты.

В общем команде не хватило совокупности действий в защите и контроля мяча, чтобы сдержать сильное нападение соперника. Матч оказался тяжелым для Украины, а для Забарного – непростым тестом против агрессивной шведской атаки.

Какова реакция сборной Украины после поражения от Швеции?