Мова йде у першу чергу про Галатасарай. Турецький гранд хоче підсилити позицію лівого оборонця, тому звернуло увагу на Віталія Миколенка, пише 24 Канал із посиланням на Kazananaliz.

Що відомо про інтерес до Миколенка?

Турецький клуб угледів у Миколенку солідне підсилення флангу захисту. За інформацією видання, Галатасарай вже навіть розпочав перемовини з Віталієм.

Відзначимо, що Галатасарай після 17-ти матчів йде лідером у турецькій першості, набравши 42 бали. Вже у неділю, 5 січня, Галатасарай зіграє у півфіналі Суперкубка Туреччини проти Трабзонспора (старт о 19:30 за київським часом).

До слова, також 26-річним захисником збірної України цікавляться англійський Фулгем та італійський Мілан. Раніше була інформація про інтерес збоку іншого англійського клубу Борнмута.

Що відомо про виступи Миколенка за Евертон?

Миколенко виступає за "ірисок" із 2022 року.

Від моменту переходу Віталій сумарно провів за Евертон 140 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами (дані Transfermarkt). Це найбільша кількість проведених ігор у кар'єрі українського захисника за одну команду.

У поточному сезоні 2025 – 2026 Миколенко взяв участь у 18-ти поєдинках. Результативними діями не запам'ятався.

Чи хоче Миколенко залишитись в Евертоні?

Контракт Миколенка із Евертоном добігає свого кінця. Віталію залишилось дограти до кінця цього сезону.

В інтерв'ю Віктору Вацку футболіст збірної України розповідав, що хоче продовжити свої виступи за ліверпульський клуб. Миколенко зізнався, що перемовин щодо ймовірного продовження контракту із керівництвом "ірисок" у нього ще не було.

"Мені подобається виступати за цей клуб – я отримую задоволення від кожного матчу, і для мене це найважливіше. Влітку були пропозиції від інших клубів, але вони не сприймалися серйозно. Всі сторони задоволені співпрацею, тож я продовжую грати за Евертон", – говорив Миколенко.