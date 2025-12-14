Миколенком зацікавився гранд європейського футболу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Milanworld.net.

Який клуб зацікавився Миколенком?

Один із лідерів збірної України може змінити чемпіонат Англії на італійську Серію А. Мілан зацікавився Миколенком, адже "россонері" готуються до можливого відходу Первіса Еступіньяна влітку 2026 року.

Тому італійці шукають підсилення на лівий фланг захисту. Спортивний директор Іглі Тіаре має два основних кандидати й перший у цьому списку саме український оборонець.

За даними Transfermarkt, у Миколенка влітку наступного року завершується контракт з "ірисками". Тому український футболіст може перейти у Мілан безкоштовно на правах вільного агента.

Відзначимо, що другим варіантом у "россонері" є Ферлан Менді, який випав з основи Реала через постійні травми. Також у клубі сподіваються на прогрес 19-річного Давіде Бартезагі, але шукають йому надійну альтернативу.

Що відомо про Миколенка в Евертоні?