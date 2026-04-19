Українські вболівальники очікують можливості знову – можливо, востаннє – побачити класичне протистояння Віталія Миколенка проти Мохамеда Салаха на фланзі. Матч Евертон – Ліверпуль розпочнеться 19 квітня о 16:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі команди підійшли до дербі?

Ліверпуль загалом провалює сезон, вилетівши з усіх кубкових змагань і не маючи шансів на захист титулу АПЛ. Останні п'ять матчів у виконанні підопічних Арне Слота – це аж чотири поразки і лише одна перемога над скромним Фулгемом.

Натомість Евертон нарешті позбувся статусу аутсайдера і впевнено перейшов у категорію "середняка" з амбіціями на участь мінімум у Лізі конференцій. "Ірискам" ще важко тягатися з Арсеналом, але перемоги над Ньюкаслом і Челсі у лютому та березні показали, що Девід Моєс проробив у клубі величезну позитивну роботу.

На користь Евертона точно говоритиме свіжість: календар команди з січня не був переобтяжений нічим, крім АПЛ, в той час як Ліверпуль був змушений грати у єврокубковому темпі.

На чиєму боці буде статистика?

Домашні мерсисайдські дербі для Евертона мають тенденцію до нічийності: у восьми останніх випадках шість разів команди розходилися миром.

При цьому з 2017 року Ліверпуль не може виграти у своїх сусідів три матчі поспіль – але має таку нагоду зараз, адже попередні дві зустрічі закінчувалися на користь підопічних Арне Слота.

Кадрова ситуація для "ірисок" максимально позитивна, лазарет порожній. Натомість у Ліверпуля з цим біда увесь сезон, а тут ще й додалася страшна травма Уго Екітіке, яка залишить французького форварда без чемпіонату світу, а "червоних" без забивної сили аж до кінця року.