Світоліна ледь не вилетіла з турніру вже на старті, але зуміла вирвати драматичну перемогу у трисетовому матчі. Тепер на українську тенісистку чекає суперниця, яка спробує створити головну сенсацію другого кола, передає 24 Канал.

Яким був старт Світоліної у Парижі?

У першому раунді Ролан Гаррос Еліна Світоліна здолала угорку Анну Бондар у виснажливому матчі, який тривав майже дві з половиною години. Українка програла перший сет, а у вирішальній партії поступалася 1:3, однак змогла перевернути гру та вирвати перемогу на тайбрейку – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

Для сьомої ракетки світу це вже 15-й виступ на ґрунтовому мейджорі в Парижі. Світоліна традиційно вважається однією з найнебезпечніших тенісисток на ґрунті, але старт турніру показав, що легкої прогулянки у Франції не буде.

Хто така Кейтлін Кеведо та чого чекати від матчу?

У другому колі українка зіграє проти іспанської тенісистки Кейтлін Кеведо, яка посідає лише 126-те місце у світовому рейтингу. Саме вона стала наступною суперницею Світоліної після свого успішного старту на турнірі.

На папері фавориткою беззаперечно є українка, однак після нервового першого матчу Світоліній важливо швидко відновитися фізично та психологічно. У разі перемоги Еліна продовжить боротьбу за свій найкращий результат на Ролан Гаррос, де вона вже кілька разів доходила до чвертьфіналу.

Матч Світоліної та Кеведо відбудеться у середу, 27 травня, о 10:00 за київським часом.