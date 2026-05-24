Костюк розповіла, що це був один із найважчих поєдинків у її кар'єрі, і присвятила перемогу українському народу, пише 24 Канал.

Що сказала Костюк на "Ролан Гаррос" про масований обстріл росіянами Києва?

Після виходу до другого кола завдяки успіху у матчі з Оксаною Селехметьєвою Костюк сказала, що за 100 метрів від будинку її батьків російська ракета зруйнувала цілу будівлю.

Марта не знала, як складеться для неї перше коло ґрунтового "мейджора" на тлі жахливої інформації, яку вона отримала з рідного міста.

Я не хочу говорити про себе. Я неймовірно пишаюся собою, рада вийти до другого кола, але всі мої думки і серце сьогодні з людьми в Україні. Слава Україні,

– сказала тенісистка.

Костюк зізналася, що українці слугують для неї найкращим прикладом, адже сьогодні зранку вони прокинулися і продовжили жити, продовжили допомагати тим, хто цього потребує. Марта подякувала тим, хто прийшов на стадіон з українськими прапорами, щоб її підтримати.

Які наслідки обстрілу у Києві?

Столиця уночі відбивала російську атаку із застосуванням десятків балістичних та крилатих ракет і сотень ударних безпілотників.

За останніми даними київської влади, кількість постраждалих становить 77 людей, 31 поранений госпіталізований. Двоє людей загинули.

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського зазнав пошкоджень через падіння уламків, але на ньому все одно провели матч 30-го туру УПЛ Динамо – Кудрівка.