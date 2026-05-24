Арена киян зазнала пошкоджень. Фото з наслідками атаки оприлюднив сам клуб у своєму телеграм-каналі.

Що сталося зі стадіоном Динамо у Києві під час російського обстрілу?

Росіяни масовано атакували Україну, застосувавши десятки ракет та сотні БПЛА, більша частина яких були спрямовані на столицю.

Через падіння уламків на стадіоні "Динамо" розбито кілька вікон, відбито облицювальну плитку, пошкоджено фасад адміністративних будівель київського клубу.

Клуб наразі обмежився повідомленням про факт руйнувань. Натомість донецький Шахтар вже оприлюднив заяву про російський обстріл.

Десятки постраждалих, загиблі, суттєві пошкодження цивільної інфраструктури. Росія вкотре показала своє справжнє обличчя – обличчя держави-терориста, що щодня несе біль, смерть і руйнування,

– написали "гірники" у соцмережах.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва?

Станом на ранок 24 травня, у столиці влада повідомила про 56 постраждалих, 30 з них госпіталізовані. Двоє людей загинули, рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучань.