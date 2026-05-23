Під час пресконференції перед стартом "Ролан Гаррос-2026" Марта Костюк відповіла на запитання журналістів, яке стосувалось конфлікту деяких тенісистів з організаторами турніру. Слова української тенісистки передає 24 Канал.

Що відбувається на "Ролан Гаррос" і яка позиція Костюк?

Протягом тривалого часу відомі тенісисти, серед яких Аріна Соболенко, Корі Гофф, Новак Джокович та Яннік Сіннер, висловлюють невдоволення щодо суми призових на "Ролан Гаррос-2026".

Низка гравців вирішила висловити свій протест через ігнорування медіазаходів, а також скоротити своє перебування на пресконференціях до 15 хвилин.

За словами Костюк, вона цього робити не буде.

Мені сказали про це, але я просто вирішила цього не дотримуватися, і все. Я знаю про дискусії, які зараз тривають, і повністю поважаю гравців, які порушують ці питання та борються за майбутнє тенісу. Думаю, це дуже важливо,

– сказала Марта Костюк.

Відомо, що гравців обурило підняття призових у Парижі, яке цьогоріч становитиме 9,5 відсотка. Вони порівнюють французький турнір із Відкритим чемпіонатом США, де торік організатори збільшили призовий фонд на 20 відсотків.

З чим Костюк підходить до турніру?

На початку травня українка тріумфувала на турнірі WTA 1000 у Мадриді, виграш якого є її найбільшим досягненням у кар’єрі. Згодом наша землячка пропустила аналогічні змагання у Римі у зв’язку із травмою стегна.

В офіційному світовому рейтингу Марта посідає 15 сходинку, це найвищий її показник. За очками набраними з 1 січня 2026-го Костюк йде дев’ятою та входить у перелік претенденток на потрапляння у список восьми учасниць Підсумкового турніру сезону.

У Парижі Костюк практично не захищатиме очок у світовому рейтингу, адже торік вона поступилась уже на стадії першого кола. За результатами жеребкування Марта може зіграти проти Еліни Світоліної у чвертьфіналі.