Головна надія українських вболівальників Еліна Світоліна на старті другого "мейджора" сезону зіграє з угорською тенісисткою, яка цьогоріч вже сенсаційно обігрувала нашу першу ракетку, пише Ukrainian Tennis.

З ким зіграє Світоліна на старті "Ролан Гаррос"?

Згідно з офіційною турнірною сіткою на сайті "Ролан Гаррос", Еліна Світоліна буде посіяна у Парижі під сьомим номером. Вона потрапила до нижньої частини сітки, що означає неможливість зустрічі з першою ракеткою, "нейтральною" білорускою Аріною Сабаленко до фіналу.

У першому раунді українка гратиме з угоркою Анною Бондар. На турнірі WTA 1000 у Мадриді саме ця тенісистка завдала Світоліній прикрої поразки у другому колі. У рейтингу Бондар посідає 58-е місце.

З ким зіграють інші українки на Відкритому чемпіонаті Франції?

Тріумфаторка "тисячника" в Мадриді Марта Костюк отримала 15-ий номер посіву. Вона розпочне боротьбу за трофей проти "нейтральної" Оксани Селехметьєвої. Марта теж у нижній частині сітки, вона може перетнутися зі Світоліною у чвертьфіналі.

Несіяна Даяна Ястремська стартує на ґрунтових кортах Парижа у дуелі з італійкою Жасмін Паоліні. Вона точно не зіграє зі Світоліною чи Костюк раніше півфіналу.

Інші пари за участю українок виглядають так:

Юлія Стародубцева – Анна Блінкова

Олександра Олійникова – спортсменка з кваліфікації

Ангеліна Калініна – Діан Паррі

Дарʼя Снігур – Клара Таусон

Які шанси у Світоліної вперше виграти "Ролан Гаррос"?

На тлі блискучої перемоги у Римі, на шляху до якої Еліна Світоліна послідовно перемогла трьох з чотирьох найсильніших тенісисток у світовому рейтингу, про українку знову заговорили як про одну з фавориток Відкритого чемпіонату Франції.

Еліна у Парижі п'ять разів діставалася чвертьфіналу, але жодного разу так і не долала цю стадію. Через це виникла дивна ситуація, коли на улюбленому ґрунтовому покритті Світоліна має найбільш скромний результат турніру Великого шолому – на інших трьох вона бодай раз була у півфіналах.

Загалом Світоліна зараз перебуває у найкращій формі з моменту повернення у теніс після народження дитини. Вона вже виграла два турніри цьогоріч, довела кількість трофеїв за кар'єру до 20 і навіть побила віковий рекорд Серени Вільямс.