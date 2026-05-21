Світоліна приїхала до Парижа у статусі чемпіонки "тисячника", чого з нею не траплялося за останні вісім років. Вболівальники та експерти поки стримано, але все ж говорять про те, що Еліні настав час вигравати "мейджор", пише 24 Канал.

Як Світоліна проводить сезон?

2026 рік вже став одним із найбільш успішних у кар'єрі українки. Вже на першому ж турнірі нового сезону, в новозеландському Окленді, Світоліна взяла титул, який став 19-им для неї у WTA-турі.

Згодом був Australian Open, на якому Еліні вдалося встановити свій personal best – півфінал, у якому вона поступилася "нейтральній" Аріні Соболенко.

У Дубаї перша ракетка України дісталася фіналу, де не змогла зламати опір Джессіки Пегули. А в Індіан-Веллсі у півфіналі Світоліну зупинила Єлена Рибакіна.

Єдиний відвертий провал Еліни – це виліт у першому ж матчі мадридського "тисячника" від угорки Анни Бондар. Втім можна жартувати, що Світоліна просто розчистила шлях до трофею Марті Костюк, яка блискуче тріумфувала в іспанській столиці.

Еліна ж дістала нагоду перепочити, провести час з родиною – і ця павза була для неї дуже доречною. У Римі вона перевершила рекорд Серени Вільямс, ставши найбільш віковою тенісисткою, яка на шляху до титулу обіграла трьох гравчинь з чільної п'ятірки світового рейтингу. Світоліна здійняла над головою свій 20-ий кубок і поповнила банківський рахунок на понад 1 мільйон євро.

Як Світоліна раніше грала на "Ролан Гарросі"?

Загалом ґрунт є улюбленим покриттям Еліни Світоліної – вона неодноразово розповідала в інтерв'ю, що почувається дуже комфортно на червоних кортах. Але парадокс полягає в тому, що саме на ґрунтовому "мейджорі" українка поки має найнижче досягнення серед усіх чотирьох "шоломів" – чвертьфінал.

Компенсується це стабільністю: до вісімки найкращих Еліна потрапляла аж п'ять разів, як до своєї вагітності і материнства, так і після повернення. Останній раз – буквально минулоріч, коли до півфіналу її не пустила Іга Свьонтек.

Хто головні суперниці Світоліної?

Саме польську тенісистку багато експертів вважають ледь не головною фавориткою "Ролан Гаррос". Воно й не дивно – Іга вигравала Відкритий чемпіонат Франції аж чотири рази, це її улюблений турнір Великого шолому.

Перша ракетка світу, "нейтральна" Соболенко цього сезону не вражає, тож є підстави сподіватися на черговий тьмяний виступ на паризьких кортах. Єлена Рибакіна на її тлі виглядає цікавіше і може навіть мріяти про календарний "Великий шолом", адже вже виграла Australian Open.

Серед десятки претенденток на титул знайшлося місце і Марті Костюк. А українським вболівальникам час мріяти про чисто наш фінал Костюк – Світоліна.