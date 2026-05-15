Українська тенісистка Еліна Світоліна заробила солідний гонорар під час переможної ходи на турнірі у Римі. Про це повідомив офіційний сайт WTA.
До теми 5 тенісисток України, які стали доларовими мільйонерками
Скільки уже заробила перша ракетка України?
Змагання у Римі, основний раунд яких триває з 6 по 17 травня, стали доволі вигідними для сьомої сіяної Еліни Світоліної після перемоги над полькою Ігою Швьонтек та виходом до фіналу вона гарантувала собі кругленьку суму призових – 549335 євро.
Важливо! Суми гонорарів тенісних гравців завжди публікуються до вирахування податків. Фіскальна система у кожній країні різна, тому єдиного відсотка податків на призові немає.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Тепер на Cвітоліну очікує фінальний поєдинок, який відбудеться у суботу, 16 травня.
Скільки може ще заробити Еліна?
Додамо, що у разі перемоги над Коррі Гофф гонорар Світоліної збільшиться у понад два рази і становитиме понад один мільйон та 55 тисяч євро.
Якщо це станеться, то фінансовий здобуток Світоліної буде трохи більшим, ніж був 2 травня у Марти Костюк за перемогу на змаганнях аналогічного статусу у Мадриді. Тоді українська тенісистка отримала за виграш титулу в одиночному розряді 1007165 євро до вирахування податків.
Зазначимо, що на обох спортсменок цього місяця ще очікує участь у Відкритому чемпіонаті Франції, який стартує 25 травня. Ці змагання є одними з чотирьох найбільших у тенісі та входять до серії Grand Slam. Нікому з чинних українських тенісисток не вдавалось перемагати на турнірах такого рангу.
Під час змагань у Парижі саме фінансова складова може стати додатковою важливою мотивацією. За повідомленням агенції Reuters, чемпіонка одиночного розряду отримає 2,8 мільйона євро, а фіналістка більше ніж переможниці турнірів WTA 1000 – 1,4 мільйона євро.
Навіть попри солідні суми призових є спортсмени, які залишились незадоволені потенційними доходами від участі у "Ролан Гаррос". Зокрема, перша ракетка світу Аріна Соболенко навіть заявляла про можливий бойкот турніру.
Скільки заробили найбагатші українські тенісистки?
- За інформацією сайту WTA, Еліна Світоліна з початку сезону заробила уже понад 1,7 мільйона в американських доларах.
- Як зазначив сайт портал live-tennis.eu, за підсумками турніру у Римі її дохід у 2026-му буде щонайменше 2, 27 мільйона євро та може вирости до 2,75. З початку кар’єри 31-річна Світоліна виграла призових на суму майже 28,4 мільйона доларів.
- Марта Костюк поки має дещо скромніші здобутки. Її доларовий дохід у цьому році складає майже 1,4 мільйона, а за усю кар’єру у 23-річної Марти 8,2 мільйона.