Украинская теннисистка Элина Свитолина заработала солидный гонорар во время победного хода на турнире в Риме. Об этом сообщил официальный сайт WTA.

Сколько уже заработала первая ракетка Украины?

Соревнования в Риме, основной раунд которых проходит с 6 по 17 мая, стали довольно выгодными для седьмой сеяной Элины Свитолиной после победы над полькой Игой Швьонтек и выходом в финал она гарантировала себе кругленькую сумму призовых – 549335 евро.

Важно! Суммы гонораров теннисных игроков всегда публикуются до вычета налогов. Фискальная система в каждой стране разная, поэтому единого процента налогов на призовые нет.

Теперь Свитолину ожидает финальный поединок, который состоится в субботу, 16 мая.

Сколько может еще заработать Элина?

Добавим, что в случае победы над Корри Гофф гонорар Свитолиной увеличится более чем в два раза и составит более одного миллиона и 55 тысяч евро.

Если это произойдет, то финансовое достижение Свитолиной будет немного больше, чем был 2 мая у Марты Костюк за победу на соревнованиях аналогичного статуса в Мадриде. Тогда украинская теннисистка получила за выигрыш титула в одиночном разряде 1007165 евро до вычета налогов.

Отметим, что на обеих спортсменок в этом месяце еще ожидает участие в Открытом чемпионате Франции, который стартует 25 мая. Эти соревнования являются одними из четырех крупнейших в теннисе и входят в серию Grand Slam. Никому из действующих украинских теннисисток не удавалось побеждать на турнирах такого ранга.

Во время соревнований в Париже именно финансовая составляющая может стать дополнительной важной мотивацией. По сообщению агентства Reuters, чемпионка одиночного разряда получит 2,8 миллиона евро, а финалистка больше чем победительницы турниров WTA 1000 – 1,4 миллиона евро.

Даже несмотря на солидные суммы призовых есть спортсмены, которые остались недовольны потенциальными доходами от участия в "Ролан Гаррос". В частности, первая ракетка мира Арина Соболенко даже заявляла о возможном бойкоте турнира.

Сколько заработали самые богатые украинские теннисистки?