О возможности снятия с соревнований в Париже Соболенко сообщила на пресс-конференции перед стартом турнира в Риме. Ее слова приводит сайт btu.org.ua.

Что сказала Соболенко и каковы ее мотивы?

Лидер мировой классификации у женщин оказалась недовольна уровнем финансового обеспечения, которая получат участники Открытого чемпионата Франции.

По словам Соболенко, в теннисе "все шоу держится на игроках", поэтому они должны получать больший процент от доходов турнира.

Когда смотришь на цифры и на суммы, которые получают игроки... Я считаю, что все это шоу держится на нас. Без нас не было бы ни турнира, ни этого зрелища. Думаю, мы определенно заслуживаем более высокий процент. Думаю, в какой-то момент мы можем дойти до бойкота. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за свои права,

– сказала Соболенко.

Отметим, что белорусская спортсменка является не единственной в своих взглядах. По сообщению The Guardian, на днях, кроме Соболенко, теннисные звезды Новак Джокович, Янник Синнер и Кори Гофф выступили с совместным заявлением о необходимости дополнительного увеличения призовых на "Ролан Гаррос".

Известно, что игроков возмутило поднятие призовых в Париже, которое в этом году составит 9,5 процента. Они сравнивают французский турнир с Открытым чемпионатом США, где в прошлом году организаторы увеличили призовой фонд на 20 процентов.

Какую репутацию Арина Соболенко имеет в Украине?

Она известна тем, что сохраняет лояльность диктаторскому режиму в Беларуси и избегает вопросов о российско-украинской войне. Недавно спортсменка жаловалась на то, что несколько лет назад "на нее давили вопросами о политике".

Ранее она имела хорошие отношения с диктатором Александром Лукашенко. В интервью tut.by говорила о нем, как о члене своей команды. В 2020 году, на фоне протестов в родной стране, Соболенко подписала письмо в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси.

