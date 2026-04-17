В интервью Esquire Соболенко начала ныть о том, что злые медийщики провоцируют спортсменов. А также сделала ряд возмутительных заявлений.
Смотрите также Свитолина взяла в руки военное оружие
Что сказала Соболенко о войне в Украине?
Соболенко вместе с ведущим подкаста вспомнила момент несколько лет назад на "Роллан Гаррос", когда на нее якобы "давили вопросами о политике". Теннисистка цинично заявила, что не согласна с тем, как на нее тогда "кидались".
Это же очевидно, что никто не хочет этой войны, ни с одной из сторон: ни россияне, ни белорусы, ни украинцы. Было действительно трудно из-за того, что я должна была что-то говорить, должна была высказывать свое мнение. Но я же не эксперт! Зачем мне вообще об этом говорить? И видеть, как другие игроки говорят о таких вещах и забрасывают это нам, будто мы имеем к этому какое-то отношение - это был сумасшедший и напряженный момент. Я была молодой,
– сбивчиво оправдывалась Соболенко.
Виноватыми у белоруски оказались медийщики: мол, зачем они вообще спрашивают что-то у спортсменов о геополитике.
Какова позиция Соболенко в отношении российской и белорусской власти?
- Соболенко неоднократно встречалась с диктатором Александром Лукашенко и в интервью tut.by называла его "членом моей команды, который всегда поможет".
- Теннисистка никак не осудила кровавые разгоны антиправительственных протестов в 2020 году, а, наоборот, подписала письмо в поддержку Лукашенко.
- Каждый раз, когда Соболенко просят четко озвучить позицию по российско-украинской войне, она начинает избегать ответа, говорить о "спорте вне политики" и заявлять, что она "за мир во всем мире", не указывая на то, кто развязал агрессию.