В інтерв'ю Esquire Соболенко почала нити про те, що злі медійники провокують спортсменів. А також зробила низку обурливих заяв.

Що сказала Соболенко про війну в Україні?

Соболенко разом з ведучим подкасту пригадала момент кілька років тому на "Роллан Гаррос", коли на неї нібито "тиснули питаннями про політику". Тенісистка цинічно заявила, що не згодна з тим, як на неї тоді "кидалися".

Це ж очевидно, що ніхто не хоче цієї війни, з жодної зі сторін: ні росіяни, ні білоруси, ні українці. Було справді важко через те, що я мусила щось говорити, мусила висловлювати свою думку. Але ж я не експерт! Навіщо мені взагалі про це говорити? І бачити, як інші гравці говорять про такі речі й закидають це нам, ніби ми маємо до цього якесь відношення — це був божевільний і напружений момент. Я була молодою,

– плутано виправдовувалася Соболенко.

Винними у білоруски виявилися медійники: мовляв, навіщо вони взагалі запитують щось у спортсменів про геополітику.

Яка позиція Соболенко щодо російської і білоруської влади?